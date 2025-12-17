OPPO Reno14 5G vs iPhone 16 SE: ¿cuál se siente mejor al usarlo todos los días?

A finales de año muchos usuarios buscan cambiar de teléfono y revisan opciones que no superen los tres millones de pesos. Para responder a esa pregunta práctica, qué equipo rinde mejor por lo que cuesta, ENTER.CO comparó el OPPO Reno14 5G y el iPhone 16 SE, dos modelos que se encuentran en un rango de precio similar, pero con propuestas distintas.

La revisión no se concentró en la categoría tradicional de “gama”, sino en lo que un usuario obtiene al usar cada uno todos los días: cámara, batería, diseño, pantalla y herramientas de inteligencia artificial. La idea era ver cuál se ajusta mejor a quienes necesitan un dispositivo confiable sin irse a los extremos del mercado.

Diseño y cámaras: dos estilos enfrentados

El iPhone 16 SE sigue la línea clásica de Apple: bordes rectos, cuerpo de aluminio y una trasera muy limpia. No sorprende, pero mantiene la identidad que muchos reconocen de inmediato. El OPPO Reno14 5G, en cambio, toma esa base pero la transforma. Sus bordes metalizados, el vidrio trasero y un grabado decorativo lo hacen ver más fresco y con más personalidad. Incluso puede confundirse con un iPhone a simple vista, pero su acabado lo diferencia cuando se mira con atención.

En cámaras, las diferencias se hacen evidentes desde la primera foto. El iPhone usa un solo sensor principal de 48 MP y una selfie de 16 MP, apoyándose en el procesamiento de iOS para equilibrar colores y evitar excesos. El Reno14 5G ofrece más herramientas: una cámara principal de 50 MP, un telefoto de 50 MP, un gran angular de 8 MP y una selfie de 50 MP.

Eso permite acercamientos de hasta 7x sin perder tanto detalle, algo que el iPhone no puede igualar con su zoom de 2x.

En escenas nocturnas, OPPO también gana terreno con iFlash, que regula la luz del flash para que la foto conserve el ambiente del lugar. En el iPhone, las tomas con flash tienden a verse más duras cuando la luz es muy baja.

La inteligencia artificial que facilita la edición

Durante la prueba, ENTER.CO notó que la IA es el punto donde más se siente la diferencia entre ambos equipos. En el iPhone, las opciones funcionan bien, pero son más limitadas. Por ejemplo, el borrador de personas solo permite eliminar elementos de forma automática sin escoger qué se borra.

En el OPPO Reno14 5G, las herramientas permiten actuar con más precisión. El usuario puede seleccionar qué personas u objetos eliminar, corregir ángulos de la foto, ajustar rasgos del rostro utilizando imágenes anteriores y hasta abrir los ojos de alguien que salió parpadeando.

Ahora bien, son funciones pensadas para resolver imprevistos sin depender de apps adicionales. Para quienes editan desde el celular mientras viajan o trabajan, esta flexibilidad marca una diferencia real.

Pantalla y batería: un empate parcial con un ganador evidente

En la pantalla, el iPhone lleva ventaja. Su panel OLED de 6,1 pulgadas alcanza los 800 nits, suficiente para ver contenido en exteriores sin forzar la vista. El OPPO Reno14 5G tiene una pantalla AMOLED más grande, de 6,59 pulgadas, pero con un brillo máximo de 600 nits, que cumple, aunque no llega al mismo nivel cuando se comparan uno al lado del otro.

La batería, en cambio, es un campo dominado por OPPO. El iPhone 16 SE integra 4.000 mAh, suficientes para un día de uso. El Reno sube a 6.000 mAh, con más de 35 horas en escenarios exigentes y hasta tres días si el uso es moderado.

La diferencia también se siente al cargar: el iPhone puede tardar alrededor de una hora; el Reno pasa de 0 a 100 % en menos de 35 minutos. Es un contraste claro para usuarios que dependen del celular durante toda la jornada.