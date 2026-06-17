Prime Day llega a Colombia: así serán los descuentos de Amazon

La temporada de grandes descuentos de Amazon está a punto de comenzar. Del 23 al 26 de junio, los usuarios de Amazon Prime en Colombia podrán acceder a cientos de miles de ofertas en categorías como tecnología, hogar, moda, belleza y productos para estudiantes. La compañía anunció descuentos de hasta el 50 % y una ventaja que podría llamar la atención de muchos compradores: envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos sin monto mínimo de compra.

Prime Day se ha convertido en una de las fechas más importantes para el comercio electrónico y este año tendrá una duración de cuatro días. Durante ese periodo, Amazon promete promociones que se actualizarán varias veces al día, lo que significa que los descuentos irán cambiando constantemente.

Para los consumidores colombianos, la tecnología vuelve a ser una de las categorías más atractivas. Habrá ofertas en computadores, audífonos, relojes inteligentes, televisores, consolas de videojuegos y otros dispositivos que suelen estar entre los más buscados durante estas jornadas de descuentos.

Tecnología, hogar y moda entre las categorías más buscadas

Además de los dispositivos electrónicos, Amazon incluirá promociones en electrodomésticos, cafeteras, procesadores de alimentos, artículos para mascotas y productos para el hogar. Según la compañía, algunos descuentos en estas categorías podrían alcanzar el 40 %.

La moda también tendrá un espacio importante dentro del evento. Ropa, calzado y accesorios contarán con rebajas de hasta el 45 %, mientras que la sección de belleza reunirá productos de cuidado personal y tendencias internacionales.

La fecha coincide además con la preparación para la segunda mitad del año, por lo que también aparecerán ofertas relacionadas con estudio, trabajo y artículos de uso diario para las familias.

Amazon saldrá de la pantalla y llegará a Bogotá

La edición 2026 de Prime Day tendrá un componente presencial en Colombia. Entre el 17 y el 27 de junio, Amazon realizará actividades en el Parque El Virrey de Bogotá, donde los asistentes podrán participar en dinámicas y concursos para ganar tarjetas de regalo de hasta 50 dólares.

El evento de descuentos será exclusivo para quienes tengan una membresía Amazon Prime. Los usuarios que todavía no estén inscritos podrán registrarse o activar una prueba gratuita de 30 días para acceder a las promociones.

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Actualmente, la suscripción cuesta 24.900 pesos al mes o 165.600 pesos al año e incluye beneficios como Prime Video, Prime Gaming, eventos especiales de descuentos y envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos.

Con miles de ofertas anunciadas y nuevas promociones apareciendo durante el día, Prime Day volverá a convertirse en una de las citas más importantes del calendario de compras online para los colombianos que buscan ahorrar en tecnología y otras categorías de alta demanda.