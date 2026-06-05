Amazon llevará nuevamente Prime Day a Colombia y este año extenderá el evento a cuatro días completos. Entre el 23 y el 26 de junio, los usuarios con membresía Amazon Prime podrán acceder a cientos de miles de ofertas en tecnología, hogar, moda, cocina y belleza, además de envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos sin monto mínimo de compra.

La jornada de descuentos se ha convertido en uno de los eventos comerciales más importantes de la plataforma y llega en un momento estratégico: mitad de año, temporada de renovación tecnológica y preparación para el segundo semestre.

Durante el evento habrá promociones de tiempo limitado, nuevos descuentos publicados varias veces al día y rebajas que alcanzarán hasta el 50% en categorías seleccionadas.

¿Qué podrás encontrar en Prime Day Colombia 2026?

La apuesta de Amazon para esta edición se concentra en productos de alta demanda. Entre las categorías con descuentos anunciados aparecen computadores, consolas, accesorios tecnológicos, relojes inteligentes, electrodomésticos, ropa y artículos para el hogar.

Para quienes están pensando en compras para estudio o trabajo, el evento incluirá promociones en útiles, tecnología y productos dirigidos a familias y estudiantes. También habrá descuentos en electrónica relacionada con entretenimiento en casa y accesorios deportivos.

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Otro detalle importante es que las ofertas cambiarán constantemente. Amazon anunció que incorporará nuevas promociones tres veces al día, por lo que los precios y productos disponibles podrían variar rápidamente o agotarse.

El acceso seguirá siendo exclusivo para usuarios Prime, una estrategia con la que la compañía impulsa el valor agregado de su suscripción mensual o anual.

¿Cómo participar y cuánto cuesta Amazon Prime en Colombia?

Para aprovechar Prime Day en Colombia necesitas ser miembro Amazon Prime. Quienes todavía no tengan suscripción pueden activar una prueba gratuita de 30 días antes del inicio del evento.

Actualmente, la membresía cuesta $24.900 mensuales o $165.600 al año e incluye beneficios adicionales que van más allá de las compras: envíos internacionales gratuitos desde Estados Unidos, acceso a contenido de streaming, videojuegos y promociones exclusivas.

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Además del evento digital, Amazon anunció actividades presenciales en Bogotá entre el 17 y el 27 de junio. La compañía prepara experiencias interactivas y dinámicas con tarjetas de regalo, aunque todavía no ha revelado la ubicación exacta.

Más allá de las cifras de descuentos, la llegada de Prime Day muestra cómo Colombia sigue ganando importancia dentro de la operación regional de Amazon. Para los consumidores, también refleja un cambio en los hábitos de compra: más usuarios están aprovechando plataformas internacionales para adquirir tecnología, accesorios y productos del hogar con entregas cada vez más rápidas.

Con miles de ofertas y una duración mayor a la de años anteriores, Prime Day Colombia 2026 apunta a convertirse en una de las temporadas de compras online más movidas del primer semestre.