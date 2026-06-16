¿Por qué el peso colombiano está tan fuerte? Lo que revela la caída histórica del dólar

Hace apenas cuatro años hablar de un dólar cerca de los $5.000 parecía una realidad permanente para Colombia. Hoy el escenario es muy distinto. Con una cotización cercana a los $3.400, el peso colombiano atraviesa uno de los momentos de mayor fortaleza frente a la moneda estadounidense en lo corrido del siglo XXI.

La situación no solo llama la atención de economistas y analistas. También tiene efectos directos sobre millones de personas: viajar al exterior resulta más barato, las compras internacionales cuestan menos y buena parte de los productos tecnológicos importados enfrentan una menor presión cambiaria.

Sin embargo, la pregunta sigue abierta: ¿qué está impulsando esta revaluación y cuánto mérito puede atribuirse al gobierno de Gustavo Petro?

¿Por qué el peso colombiano se está fortaleciendo?

La explicación más aceptada por los analistas apunta a una combinación de factores externos e internos.

Uno de los principales elementos es la debilidad global del dólar. Durante los últimos meses, los mercados han anticipado que la Reserva Federal de Estados Unidos podría iniciar una senda de reducción de tasas en el mediano plazo, disminuyendo el atractivo de mantener inversiones en dólares.

A esto se suma el comportamiento del petróleo. Colombia sigue siendo un exportador relevante de crudo y cuando los precios internacionales suben, ingresan más divisas al país. Ese aumento en la oferta de dólares suele traducirse en una apreciación del peso.

Otro factor clave son las remesas. Los envíos de dinero de colombianos que viven en el exterior han alcanzado niveles históricamente altos durante los últimos años. Cada dólar que llega y se convierte a pesos incrementa la disponibilidad de moneda extranjera dentro de la economía.

También aparece el llamado carry trade, una estrategia utilizada por inversionistas internacionales que buscan mayores rendimientos en países con tasas de interés relativamente altas. Colombia, junto con economías como México y Brasil, se ha beneficiado de ese flujo de capitales.

El debate sobre el papel del gobierno Petro

La caída del dólar ha coincidido con buena parte del mandato del presidente Gustavo Petro, lo que ha generado interpretaciones encontradas.

Algunos sectores políticos han presentado la fortaleza del peso como una señal de confianza en la economía colombiana. Sin embargo, buena parte de los analistas financieros considera que sería simplista atribuir el fenómeno exclusivamente a decisiones del Gobierno.

La mayoría coincide en que los factores internacionales pesan más que las variables políticas locales.

No obstante, existe un elemento en el que sí parece haber consenso: las elevadas tasas de interés que ha mantenido Colombia han contribuido a atraer capital extranjero. Parte de esa dinámica está relacionada con el mayor costo de financiamiento y endeudamiento del Estado, lo que indirectamente ha fortalecido el atractivo de los activos colombianos para inversionistas internacionales.

También es cierto que la incertidumbre que marcó el inicio del gobierno Petro se ha reducido frente a los temores que existían en 2022, cuando el dólar alcanzó máximos históricos.

¿Cómo se compara Colombia con otros países de la región?

El caso colombiano no ocurre en aislamiento. Varias monedas latinoamericanas han mostrado fortaleza frente al dólar durante los últimos años.

El peso mexicano ha sido uno de los ejemplos más destacados gracias a las altas tasas de interés y al crecimiento de la inversión industrial vinculada al fenómeno del nearshoring. Brasil también ha registrado periodos de apreciación impulsados por las materias primas y la entrada de capital extranjero.

La diferencia es que Colombia aparece hoy entre las economías donde la revaluación ha sido más pronunciada frente a los niveles observados durante la pandemia y los primeros años de esta década.

Te puede interesar: Colombia prueba llamadas satelitales desde celulares sin señal: Así funcionan

Para los consumidores, esto representa una ventaja inmediata. Viajar al exterior, contratar servicios digitales, pagar suscripciones internacionales o comprar dispositivos tecnológicos resulta menos costoso que cuando el dólar se acercaba a los $5.000.

Pero la fortaleza del peso también tiene otra cara. Los exportadores reciben menos pesos por cada dólar que venden, lo que puede afectar la competitividad de algunos sectores productivos.

Por ahora, el mercado parece enviar una señal clara: la fortaleza actual del peso colombiano responde más a una combinación de factores globales y financieros que a una sola decisión política. La gran incógnita es cuánto tiempo podrá mantenerse este equilibrio en un mundo donde las tasas de interés, el petróleo y los movimientos de capital cambian con rapidez. En una economía cada vez más conectada digitalmente, lo que ocurra en Washington o en los mercados energéticos internacionales puede terminar influyendo tanto como las decisiones que se tomen en Bogotá.

Imagen: Generada con IA