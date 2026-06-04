Pedir ayuda desde un lugar sin señal celular dejó de ser una idea reservada para expediciones o equipos especializados. Colombia realizó su primera prueba piloto de llamadas SOS satelitales directas al dispositivo, una tecnología diseñada para permitir que un celular se conecte con satélites cuando no hay cobertura móvil terrestre.

La prueba se realizó en Sumapaz, una de las zonas rurales más extensas de Bogotá, y permitió comprobar que una alerta de emergencia puede viajar desde un teléfono hacia un satélite y terminar en los sistemas de atención locales sin usar torres celulares.

El ejercicio fue acompañado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), junto al Ministerio TIC, la Agencia Nacional del Espectro, el C4 de Bogotá y empresas tecnológicas vinculadas al servicio satelital.

¿Cómo funcionan las llamadas satelitales directo al celular?

La tecnología utilizada pertenece a la categoría Direct to Device (D2D), un sistema que convierte al celular en un equipo capaz de comunicarse directamente con satélites cuando desaparece la cobertura tradicional.

Durante la prueba se utilizó un teléfono Google Pixel compatible con conectividad satelital. Desde una zona sin señal móvil, el dispositivo envió una alerta SOS que fue transmitida a través de la infraestructura satelital hasta un centro internacional de emergencias.

El recorrido de la llamada tuvo varias etapas. Primero, el teléfono se conectó a un satélite. Después, la señal pasó por la red satelital utilizada en la prueba y llegó a un centro especializado de atención de emergencias, donde se identificaron las coordenadas del punto exacto desde donde se originó la alerta.

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Finalmente, la información fue compartida con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá para activar la respuesta institucional.

Este tipo de soluciones ya comenzó a aparecer en algunos teléfonos premium en otros mercados, principalmente para mensajes o alertas de emergencia. La diferencia del piloto colombiano está en validar cómo integrar estas tecnologías con la infraestructura local de atención.

Cuándo podrían llegar las llamadas satelitales a usuarios en Colombia

Por ahora, la tecnología todavía no está disponible para uso masivo en el país.

La CRC explicó que el piloto servirá para estudiar temas regulatorios, operativos y técnicos antes de pensar en una adopción más amplia. Eso significa que aún faltan evaluaciones sobre integración con sistemas de emergencia, obligaciones de operadores, rutas de conexión y confiabilidad del servicio.

Lo que sí deja claro la prueba es el potencial para zonas rurales, montañosas o alejadas donde la cobertura móvil sigue siendo limitada.

Para usuarios comunes, esto podría representar una capa adicional de seguridad en viajes, senderismo, trayectos rurales o situaciones de desastre donde las redes terrestres fallen.

El siguiente reto estará en transformar una demostración técnica en un servicio disponible comercialmente y compatible con más dispositivos. Por ahora, la prueba confirma algo importante: incluso sin barras de señal, tu celular podría terminar encontrando otra ruta para pedir ayuda.