El dato que cambia la lectura del mercado móvil colombiano es el giro de los operadores móviles virtuales: después de registrar pérdidas un año atrás, ahora llevan dos trimestres consecutivos ganando más líneas de las que pierden. En el segundo trimestre de 2026, los OMV cerraron con un saldo positivo cercano a 17.000 líneas, frente al resultado negativo de 19.000 líneas del mismo periodo de 2025.

La cifra aparece en el más reciente análisis de portabilidad numérica móvil de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que muestra cómo los usuarios están utilizando el cambio de operador para buscar alternativas y cómo los movimientos comienzan a modificar la competencia más allá de los grandes operadores de red.

Entre abril y junio se realizaron 1,29 millones de portaciones, un 21,4 % menos que un año atrás. Aunque hubo menos cambios, el dato que interesa a la industria está en la dirección de esos movimientos: quién gana y quién pierde líneas.

El resultado coincide con el primer trimestre completo de aplicación de una reducción histórica en los cargos mayoristas que pagan los OMV por acceder a las redes móviles. Desde el 1 de abril, esos cargos disminuyeron hasta un 82,2 %, una modificación que reduce uno de los costos que enfrentan estas compañías para ofrecer servicios a sus clientes.

Los OMV empiezan a disputar usuarios con mejores condiciones

Cinco operadores móviles virtuales terminaron el trimestre con saldo positivo. Éxito ganó 8.400 líneas, seguido por ETB con 6.400, Suma con 2.100, Plintron con 700 y Liwa con 600. Los nuevos usuarios llegaron principalmente desde Tigo y Movistar.

Virgin, por su parte, continuó con saldo negativo, aunque redujo de forma importante sus pérdidas frente a periodos anteriores.

La reducción de los cargos mayoristas no permite atribuir por sí sola el cambio de tendencia, pero los resultados son compatibles con el objetivo de la medida: disminuir las barreras de acceso a las redes y ampliar el margen que tienen los operadores virtuales para competir con sus ofertas.

El comportamiento también cambió entre los operadores de red. Claro obtuvo el mayor saldo positivo, con 207.700 líneas, mientras que WOM pasó de perder 110.400 líneas un año atrás a ganar 50.100 en el segundo trimestre de 2026.

En sentido contrario, Movistar pasó de ganar 182.600 líneas a perder 15.800, mientras Tigo registró un saldo negativo de 259.100 líneas. Estas cifras corresponden exclusivamente a portaciones y no representan por sí mismas el crecimiento o reducción de la base total de clientes de cada compañía.

Otro indicador muestra que cambiar de operador genera menos obstáculos. Los rechazos a solicitudes de portabilidad cayeron 42,1 %, hasta 124.400 casos. Sin embargo, el 95,1 % de esos rechazos ocurrió porque quien solicitó el cambio no era el titular de la línea o no tenía autorización.

Los datos tampoco incluyen todavía el efecto completo de las nuevas reglas que entraron en funcionamiento durante el segundo semestre. Desde julio, los paquetes fijo-móvil deben mostrar por separado el precio de cada servicio. En septiembre comenzó a regir un periodo mínimo de 30 días antes de que un usuario portado pueda regresar a su operador anterior y, desde octubre, los operadores deben ofrecer un canal digital para facilitar la terminación de contratos y cancelación de servicios.

Desde 2011, la portabilidad numérica móvil acumula cerca de 67,4 millones de operaciones en Colombia, convirtiéndose en una herramienta central para que los usuarios puedan cambiar de compañía y presionar a los operadores a competir por su permanencia.