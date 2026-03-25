CRC reduce cargos móviles en Colombia: ¿qué cambia para usuarios y operadores desde 2026?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció un paquete de medidas que cambia varias reglas del sector de telecomunicaciones en Colombia. Las decisiones buscan que haya más competencia entre operadores, facilitar el acceso a servicios y mejorar la forma en que los usuarios interactúan con sus proveedores.

El anuncio se dio tras la publicación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reconoce avances en cobertura y calidad, pero señala que aún hay retos en inversión y acceso a internet en el país.

Una de las decisiones más importantes es la reducción de los llamados cargos mayoristas. Estos son los costos que pagan los operadores entre sí por usar sus redes. A partir del 1 de abril de 2026, estos cargos bajarán de forma significativa. Por ejemplo, el costo por terminar llamadas entre redes se reducirá en un 73 %, mientras que los cargos por SMS caerán hasta un 97,5 %. También habrá disminuciones en el roaming nacional y en el acceso para operadores móviles virtuales.

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En palabras sencillas, esto significa que será más barato para las empresas usar las redes de otros operadores. La CRC espera que esto se traduzca en más competencia y, eventualmente, en mejores precios o servicios para los usuarios.

Otro cambio importante tiene que ver con los derechos de los usuarios. La nueva Resolución 8171 de 2026 obliga a las empresas a facilitar procesos que antes eran más complejos. Por ejemplo, ahora deberán ofrecer canales digitales para cancelar servicios. Además, las facturas deberán mostrar de forma separada cada servicio cuando se trate de paquetes que combinan internet, telefonía y televisión.

También se prohíben ciertas prácticas comerciales, como ofrecer promociones solo para usuarios de un operador específico. Y si una persona decide cambiarse de operador y luego quiere regresar, podrá hacerlo después de 30 días.

Nuevas herramientas para ver la conectividad del país

La CRC también lanzó dos plataformas públicas que reúnen información sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Una de ellas muestra la ubicación de más de 33.000 estaciones móviles en el país, mientras que la otra identifica las redes de fibra óptica a lo largo de corredores viales.

Estas herramientas están abiertas al público y permiten entender mejor dónde hay cobertura y dónde faltan redes. Para empresas y autoridades, esto facilita la planeación de nuevas inversiones y el despliegue de infraestructura.}

En paralelo, la entidad publicó una propuesta para regular redes de fibra óptica compartidas. Este modelo permite que una empresa construya la red y que varios proveedores ofrezcan servicios sobre ella. La idea es evitar duplicar infraestructura y permitir que más operadores compitan en las mismas zonas.

La propuesta aún está en consulta pública, por lo que empresas, expertos y ciudadanos pueden enviar comentarios antes de que se convierta en una norma definitiva.

Todas estas medidas hacen parte de la agenda regulatoria de la CRC para los próximos años. Además de estos cambios, la entidad seguirá trabajando en temas como el fraude en servicios móviles, la calidad de internet y el impacto de nuevas tecnologías como el 5G.

Con este paquete, la CRC busca que el mercado funcione con menos barreras, que haya más opciones para los usuarios y que la expansión de redes avance con mayor rapidez en el país.