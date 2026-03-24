La advertencia de la OCDE sobre el mercado móvil en Colombia que preocupa a usuarios

La estructura del mercado de telecomunicaciones en Colombia mantiene niveles altos de concentración que siguen limitando la competencia y la capacidad de elección de los usuarios. Así lo advierte la OCDE en su más reciente revisión sobre conectividad digital en el país.

El informe señala que, pese a los avances en infraestructura y cobertura durante la última década, el mercado continúa dominado por pocos actores. En el segmento móvil, un operador conserva una posición dominante, mientras los competidores más pequeños enfrentan presiones financieras que reducen su margen de acción.

Esta situación no solo afecta la dinámica empresarial, también tiene impacto directo en los usuarios. La OCDE advierte que la concentración reduce la presión competitiva, lo que puede traducirse en menos opciones, menor innovación y limitaciones en la calidad del servicio.

El análisis también pone el foco en los operadores móviles virtuales (MVNO), que no han logrado consolidarse en el país. Según el documento, estos actores enfrentan barreras como el acceso limitado a redes mayoristas y dificultades para diferenciar su oferta, lo que ha impedido su crecimiento sostenido.

En banda ancha fija, el comportamiento es distinto en apariencia, pero similar en la práctica. A nivel nacional hay varios operadores, pero en mercados locales predominan condiciones cercanas al monopolio o duopolio, lo que restringe la competencia efectiva.

A esto se suma una brecha territorial persistente. Aunque la infraestructura ha mejorado, la calidad y el acceso siguen siendo desiguales entre zonas urbanas y rurales, lo que limita el alcance de los beneficios de la digitalización.

La fusión y el reto para la competencia

El informe identifica un cambio relevante en el mercado con la fusión entre el segundo y el tercer operador móvil más grandes del país. Esta operación, aprobada por la autoridad de competencia, incrementa el nivel de concentración y modifica las dinámicas del sector.

La OCDE reconoce que la integración podría generar eficiencias operativas y mejorar la capacidad de inversión del nuevo actor. Sin embargo, también advierte riesgos para el bienestar de los consumidores y para los competidores más pequeños.

Uno de los elementos centrales del análisis es la necesidad de vigilar los llamados “remedios de conducta” impuestos a la fusión. El organismo insiste en que estas medidas deben ser proporcionales, exigibles y transparentes, y su cumplimiento debe ser monitoreado de forma estricta.

Además, recomienda reforzar la regulación procompetitiva antes de que ocurran este tipo de integraciones. Esto incluye mejorar las condiciones de acceso mayorista, que hoy siguen siendo una barrera para nuevos actores y para los MVNO.

El documento también sugiere que el regulador utilice herramientas adicionales sobre el operador dominante que no participa en la fusión, con el fin de evitar que su posición se fortalezca aún más en un mercado ya concentrado.

Las conclusiones apuntan a un desafío de fondo. Colombia ha avanzado en conectividad, pero aún enfrenta obstáculos estructurales para lograr un mercado más equilibrado.

El rumbo dependerá de la capacidad de las autoridades para aplicar estas recomendaciones y sostener un entorno competitivo. De ello dependerán no solo los precios, sino también la calidad y diversidad de los servicios que reciben los usuarios.