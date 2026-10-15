Movistar ahora es Tigo en Colombia y esto cambia para sus clientes

La marca Movistar dejará de utilizarse en Colombia por parte de Coltel y será reemplazada por Tigo. La transición se reflejará en las facturas, las comunicaciones y el nombre de la red móvil. Los servicios de telefonía, internet y televisión seguirán funcionando bajo las condiciones contratadas.



Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Coltel) continuará siendo responsable de los contratos vigentes. Las tarifas y beneficios actuales se mantendrán según lo estipulado en cada plan. Cualquier modificación posterior deberá comunicarse anticipadamente y cumplir la normativa aplicable.

Los clientes conservarán sus números celulares y tarjetas SIM. Tampoco tendrán que reemplazar su celular ni los equipos instalados para internet o televisión en el hogar, ni realizar trámites adicionales. El nombre de la red móvil se actualizará automáticamente en noviembre de 2026, mientras que la nueva identidad comercial comenzará a aparecer desde octubre.

El cambio de marca forma parte de la integración de ambas operaciones en Colombia, tras la compra de Coltel por parte de Millicom. En febrero de 2026, el grupo adquirió el 67,5 % de las acciones que pertenecían a Telefónica y en abril compró el 32,5 % restante, en manos de la Nación.

Las facturas llevarán la marca Tigo y cambiará la página de pagos

Desde octubre, los recibos mostrarán la nueva identidad, aunque seguirán llegando desde las direcciones [email protected] y [email protected]. Ambos correos continuarán utilizándose para enviar las facturas.

Actualmente, los pagos digitales pueden realizarse en payment.movistar.co. A partir de noviembre de 2026, la dirección anunciada será mi.tigo.com.co, desde donde se redirigirá a los clientes para completar sus transacciones.

Los pagos automáticos inscritos con el operador o entidades financieras seguirán funcionando. También permanecerán disponibles los medios presenciales, por lo que no será necesario modificar los mecanismos de pago existentes.

Mi Movistar seguirá disponible por ahora

Quienes contrataron servicios originalmente con este operador podrán seguir utilizando, por ahora, la app Mi Movistar, el WhatsApp 315 233 3333 y las líneas *611 y 018000 930 930. La empresa evaluará la integración de tiendas y canales digitales, aunque todavía no ha precisado qué establecimientos podrían cambiar.

Cualquier modificación relacionada con los puntos de atención o las herramientas digitales será comunicada previamente.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)