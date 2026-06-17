Historia clínica digital en Colombia: así puede ayudarle con medicamentos pendientes

Salir de una farmacia con una fórmula incompleta o escuchar que un medicamento “llega después” se ha convertido en una situación frecuente para muchos pacientes en Colombia. A esto se suma otro problema habitual: repetir una y otra vez antecedentes médicos, alergias o tratamientos cada vez que se cambia de médico o de institución de salud.

Frente a estas dificultades, la historia clínica digital que impulsa el Ministerio de Salud empieza a tomar forma a través del llamado Resumen Digital de Atención (RDA), una herramienta que ya acumula más de 8,4 millones de registros asociados a cerca de 3 millones de personas en 288 municipios y 2.637 sedes de atención conectadas.

La iniciativa busca que la información médica relevante pueda compartirse entre diferentes instituciones de salud, evitando que datos importantes queden aislados en sistemas que no se comunican entre sí.

Según explica Dorian Rallón, CEO de Biofile, el objetivo es que los profesionales de salud tengan acceso a la información más importante cuando la necesitan.

“Lo importante es que el médico pueda ver lo esencial en el momento correcto: antecedentes, alergias, diagnósticos, medicamentos y alertas. Eso puede cambiar una decisión clínica”, señala.

¿Qué es el Resumen Digital de Atención y cómo funciona?

Aunque suele relacionarse con una historia clínica digital completa, el RDA funciona de una manera diferente. No es una aplicación para descargar ni una carpeta que almacena todos los documentos médicos de una persona.

Se trata de un resumen estructurado que reúne los datos clínicos más relevantes de cada atención médica. Allí pueden quedar registrados diagnósticos, alergias, medicamentos formulados, procedimientos realizados, resultados de exámenes, antecedentes y planes de manejo.

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El sistema genera este resumen de manera automática cuando finaliza una atención médica, ya sea una consulta externa, una hospitalización o una valoración en urgencias. Después, la información se envía al mecanismo nacional de interoperabilidad sin que el profesional de salud tenga que realizar tareas adicionales.

Uno de los aspectos más importantes es que los datos utilizan estándares nacionales e internacionales. Por ejemplo, los diagnósticos se registran mediante la clasificación CIE-10, los procedimientos con códigos CUPS y los medicamentos con el Identificador Único de Medicamentos (IUM).

Esto permite que la información mantenga un mismo lenguaje sin importar dónde fue registrada, facilitando su consulta en diferentes instituciones.

¿Cómo puede ayudarle cuando tiene problemas con medicamentos?

La historia clínica digital no resuelve por sí sola la escasez de medicamentos ni elimina las demoras en las entregas. Sin embargo, sí puede convertirse en una herramienta útil para el seguimiento de los tratamientos.

Cuando la información queda registrada correctamente, es posible dejar evidencia de qué medicamento fue formulado, qué parte de la fórmula fue entregada y qué quedó pendiente. Esto puede facilitar los reclamos y ayudar a identificar dónde se produjo la interrupción del proceso.

“No basta con pasar información a una pantalla. Los datos deben estar completos, seguros y disponibles cuando el paciente los necesita. Si llegan tarde o incompletos, la promesa se queda corta”, advierte Rallón.

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Por eso, los pacientes pueden verificar durante sus consultas si la atención quedó registrada correctamente, si sus alergias están actualizadas y si los medicamentos formulados aparecen consignados en el sistema.

En caso de una entrega parcial o de la no entrega de medicamentos, sigue siendo recomendable conservar la fórmula médica, solicitar soportes de la dispensación, registrar fechas y radicar las reclamaciones correspondientes ante la EPS. Si la situación persiste, también es posible acudir a la Superintendencia Nacional de Salud.

El verdadero valor de la historia clínica digital podría verse en la vida diaria de los pacientes: menos trámites repetidos, menos exámenes duplicados, mayor continuidad en los tratamientos y más información disponible cuando una atención médica urgente no puede esperar.