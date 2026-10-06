ENTER.CO es finalista en los Premios Ingenio por divulgación tecnológica

ENTER.CO fue seleccionado como finalista de los Premios Ingenio Fedesoft 2026, en la categoría Medio Líder en la Divulgación e Innovación Tecnológica, un reconocimiento que este año incorpora por primera vez a los medios de comunicación dentro de los galardones de la industria tecnológica colombiana.

La categoría reconoce a medios, periodistas, plataformas e iniciativas editoriales que contribuyen a divulgar el ecosistema colombiano de software y tecnologías digitales. También evalúa la calidad y el rigor de los contenidos, su impacto en las audiencias, la innovación en formatos y narrativas y la manera en que los propios medios incorporan tecnología en su trabajo.

Para ENTER.CO, la selección como finalista representa un reconocimiento a una labor que va más allá de informar sobre lanzamientos, dispositivos o novedades del sector. La categoría pone en valor el papel de los medios que ayudan a explicar cómo la tecnología está transformando diferentes áreas de la sociedad y acercan estos temas a sus audiencias.

De acuerdo con los criterios establecidos por Fedesoft, la categoría tiene en cuenta siete aspectos. Entre ellos están la contribución a la divulgación y posicionamiento del ecosistema TI, la calidad editorial, el alcance de las audiencias, la innovación en los formatos y el uso de tecnología.

¿Qué representan los Premios Ingenio?

Los Premios Ingenio son organizados por Fedesoft, la Federación Colombiana de Software y TI, y son definidos por la organización como el máximo reconocimiento de la industria colombiana del software y las tecnologías digitales. En 2026 llegan a su decimotercera edición y buscan reconocer a quienes desarrollan, implementan y promueven tecnología en Colombia.

Durante sus diferentes ediciones, los premios han reconocido empresas de software, organizaciones que adoptan tecnología, instituciones académicas y otros actores del ecosistema digital. Para este año, la inclusión de una categoría dedicada a medios amplía ese reconocimiento hacia quienes cumplen un papel en la divulgación y promoción de la tecnología.

La selección de ENTER.CO también adquiere relevancia porque la categoría no evalúa únicamente la cantidad de contenidos publicados. Los criterios incluyen el impacto de esos contenidos, la capacidad de generar conversación alrededor del ecosistema tecnológico y el uso de herramientas para transformar las formas tradicionales de hacer periodismo.

La ceremonia de los Premios Ingenio 2026 se realizará en Cartagena el 14 de octubre, en el marco de SOFTIC 2026. Allí se conocerá cuál de los finalistas recibirá el reconocimiento en esta categoría.