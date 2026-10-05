ENTER lleva desde 1996 contando cómo la tecnología cambia la vida de las personas. Ahora esa transformación también llegó a su propia redacción. El medio colombiano presenta a Julian Bailey, un periodista impulsado por inteligencia artificial que escribirá sobre tecnología, innovación y fintech, siempre bajo la supervisión de un editor humano.

Julian Bailey es un seudónimo editorial. No existe como una persona y su fotografía fue creada con inteligencia artificial. Su llegada abre una nueva etapa para ENTER, que empieza a utilizar estas herramientas dentro de su proceso editorial, sin dejar de lado el trabajo de los periodistas y editores.

Su punto de partida será una pregunta que atraviesa buena parte de las historias que publica el medio. ¿Qué cambia en la vida de las personas cuando aparece una nueva tecnología?

Bailey se enfocará en temas de inteligencia artificial, innovación y servicios financieros digitales. La idea es explicar tecnologías que muchas veces llegan acompañadas de términos técnicos, pero también mirar qué hay detrás de ellas y cómo terminan afectando a quienes las utilizan.

Ahí es donde aparece una discusión que va más allá de tener una herramienta capaz de escribir textos.

La inteligencia artificial puede ayudar a buscar y organizar información, revisar grandes cantidades de datos, encontrar patrones y acelerar algunas tareas que consumen tiempo en una redacción. También puede servir para encontrar caminos distintos para una historia.

Pero el periodismo ocurre en otros lugares.

Está en la entrevista que cambia el rumbo de una nota. En la pregunta que una fuente no esperaba. En probar un dispositivo y descubrir que una función anunciada como una gran novedad no resulta tan útil en el día a día. Está en hablar con una persona y encontrar detrás de un producto una historia que no aparecía en el comunicado de una compañía.

También está el criterio para decidir qué información merece ser publicada y cuál necesita más comprobaciones.

Una inteligencia artificial puede procesar miles de datos en poco tiempo, pero no tiene la experiencia de un periodista que lleva años siguiendo una industria y reconoce cuando una cifra no encaja, cuando una declaración necesita ser cuestionada o cuando detrás de un anuncio hay una historia que todavía no se ha contado.

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Por eso la llegada de Julian Bailey no plantea reemplazar a los periodistas de ENTER. La apuesta está en encontrar tareas en las que estas herramientas puedan ayudar y dejar más espacio para aquello que requiere investigación, entrevistas, comprobación y criterio editorial.

ENTER ha pasado casi tres décadas contando las transformaciones provocadas por internet, los computadores, los celulares, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Esta vez la tecnología dejó de estar únicamente en las historias que publica el medio y entró en su propia redacción.

Julian Bailey será parte de ese proceso, pero sus textos tendrán algo que una máquina por sí sola no puede aportar. Un editor que revise, cuestione y decida si aquello que está escrito realmente merece convertirse en una historia de ENTER.