DiDi ofrecerá 30 % de descuento para ir a votar este 21 de junio

Quienes deban desplazarse para participar en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio podrán reducir el costo de su viaje si utilizan DiDi. La plataforma anunció un cupón con 30 % de descuento para solicitudes de arrendamiento realizadas a través de DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio durante toda la jornada electoral.

La promoción estará disponible entre las 12:01 a. m. y las 11:59 p. m. del domingo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Villavicencio. El beneficio está sujeto a los términos y condiciones definidos por la aplicación.

¿Cómo reclamar el descuento de DiDi para votar?

Si planeas usar la plataforma para llegar a tu puesto de votación o regresar a casa, primero debes activar el cupón dentro de la aplicación. El proceso consiste en ingresar a Mi cuenta, seleccionar Cupones, elegir la opción Insertar Promocode, escribir VOTACONDIDI y canjearlo antes de solicitar el servicio.

La iniciativa llega en una fecha en la que millones de colombianos deberán movilizarse para ejercer su derecho al voto. Según la compañía, durante la primera vuelta presidencial, realizada el 31 de mayo, el mayor volumen de solicitudes de arrendamiento se concentró entre las 2:00 p. m. y las 3:00 p. m., franja que representó el 7 % de los viajes completados ese día.

Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué fueron las ciudades que registraron la mayor actividad dentro de la aplicación durante esa jornada electoral.

Una alternativa para los desplazamientos del domingo

Las elecciones suelen generar incrementos en la demanda de transporte, especialmente en horarios de mayor afluencia y en zonas donde los puestos de votación se encuentran lejos de la residencia de los ciudadanos. A ello se suman factores como el tráfico o las condiciones climáticas, que pueden hacer más largos los recorridos.

En ese sentido, el descuento puede convertirse en una opción para quienes prefieran utilizar un servicio solicitado desde el celular en lugar de otros medios de transporte disponibles.

Si vas a votar este domingo y tienes previsto usar DiDi, conviene activar el código promocional antes de pedir el viaje para verificar que el beneficio quede aplicado. Así podrás aprovechar el descuento durante cualquiera de tus desplazamientos relacionados con la jornada electoral dentro de las ciudades incluidas en la promoción.