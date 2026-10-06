La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá abrió una convocatoria para entregar 100 becas de pregrado, maestría y doctorado a habitantes de las 20 localidades de la ciudad. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 25 de octubre de 2026, aunque el proceso podría cerrar antes si se ocupan todos los cupos.

La convocatoria, realizada en alianza con EDUCA EDTECH, contempla 30 becas para pregrado, 40 para maestrías y 30 para doctorados. Los interesados podrán escoger entre diferentes programas académicos y universidades disponibles dentro de la oferta.

Para participar es necesario vivir en Bogotá y cumplir con los requisitos académicos correspondientes al nivel de formación. La inscripción se realiza a través de alcaldiascol.com.

La oferta incluye programas relacionados con ingeniería de software, sistemas computacionales, seguridad informática, automatización, administración, economía, finanzas, educación, psicología, comunicación, ciencias políticas y derecho.

La convocatoria coincide con un mercado laboral que demanda nuevas competencias. Según la información suministrada, en junio la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico puso a disposición 5.906 vacantes en sectores como tecnología, transporte, infraestructura, logística, servicios y salud. La tasa de desocupación de Bogotá fue de 8,5 % durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el DANE.

Estos son los requisitos para aplicar

Para acceder a un programa de pregrado, los aspirantes deberán acreditar que son bachilleres. Quienes quieran cursar una maestría deben haber terminado un programa de pregrado, mientras que para un doctorado deberán contar con una maestría oficial.

También tendrán que presentar un documento de identificación, hoja de vida y los soportes académicos correspondientes. Los archivos deben estar completos y ser legibles para avanzar en la validación.

El cumplimiento de los requisitos académicos no será el único criterio. La convocatoria también tendrá en cuenta la participación comunitaria, social o profesional del aspirante y el impacto que haya generado o proyecte generar en Bogotá.

“Puede participar desde una persona que quiere iniciar su camino profesional hasta docentes, emprendedores, periodistas, funcionarios públicos o líderes comunitarios que quieran seguir avanzando en su formación”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de EDUCA EDTECH.

Todos los programas serán completamente virtuales. Los pregrados tendrán una duración aproximada de 36 meses, las maestrías entre 12 y 15 meses y los doctorados cerca de 36 meses.

La formación estará a cargo de UDAVINCI, de México, y e-Campus University, de Italia. Los títulos serán expedidos por estas instituciones. Si el graduado requiere reconocimiento oficial en Colombia, deberá realizar individualmente el trámite de convalidación correspondiente.

Las personas interesadas tienen hasta el 25 de octubre para registrar sus datos, seleccionar el programa académico y escoger la institución. Después de enviar la solicitud, un asesor se comunicará con el aspirante en menos de 24 horas para orientar el proceso y revisar la documentación.