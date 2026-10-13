Google ofrece 15.000 becas en inteligencia artificial en Colombia: requisitos y cómo aplicar

Quienes quieran aprender inteligencia artificial sin tener experiencia previa ni un título universitario podrán postularse desde este 13 de octubre a una de las 15.000 becas que anunciaron Google y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La convocatoria ofrece formación virtual en IA y otras áreas tecnológicas, con acceso a cursos profesionales durante un máximo de un año.

Las becas se entregarán a través de la organización Colnodo y estarán disponibles hasta agotar los cupos. La iniciativa dará prioridad a personas de Chocó, Buenaventura, Cali, Pereira, Manizales y Armenia, zonas señaladas en el anuncio como afectadas por el terremoto de agosto.

El programa hace parte de una colaboración entre el Gobierno nacional y Google que también contempla herramientas educativas para colegios públicos y capacitación en competencias digitales a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

¿Qué incluyen las becas y cómo puedes postularte?

Cada beneficiario tendrá acceso durante un máximo de 12 meses a la plataforma Coursera para completar los programas de formación. Una de las opciones es el nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google, compuesto por ocho módulos que abordan desde los conceptos básicos de esta tecnología hasta su uso para investigar, generar ideas, redactar textos, crear contenidos, analizar datos y desarrollar aplicaciones.

La oferta incluye, además, siete Certificados de Carrera de Google en español. Los participantes podrán formarse en áreas como soporte de tecnologías de la información, marketing digital, ciberseguridad, análisis de datos, gestión de proyectos y diseño de experiencia de usuario.

Para participar hay que cumplir cuatro condiciones: ser mayor de 18 años, residir en Colombia, contar con conexión a internet y disponer de un computador. No es necesario tener experiencia previa ni un título universitario. Quienes completen el programa recibirán una certificación de Google que acredita los conocimientos adquiridos.

Las inscripciones están habilitadas desde el 13 de octubre en el sitio web de Colnodo y permanecerán abiertas hasta que se asignen todas las becas. Según el anuncio, a partir del 26 de octubre comenzarán las notificaciones a los postulantes sobre el estado de su solicitud.

La convocatoria también se apoya en los resultados que Google atribuye a sus programas de formación. Más de 13.500 colombianos ya cuentan con una de estas certificaciones y, según datos internos de la compañía, el 70 % de los graduados reportó algún impacto laboral positivo durante los seis meses posteriores a finalizar sus estudios, como conseguir empleo, recibir un ascenso o aumentar sus ingresos.

Colegios públicos recibirán licencias educativas y formación en IA

La colaboración con el Gobierno incluye un segundo componente dirigido a las instituciones educativas públicas. El plan contempla habilitar progresivamente hasta siete millones de licencias de Google Workspace for Education durante los próximos cuatro años para estudiantes, docentes, rectores y personal administrativo.

La primera fase comenzará durante el último trimestre de 2026 y se concentrará en Chocó y Buenaventura. Además del acceso a las herramientas, Google capacitará a docentes y líderes tecnológicos de las regiones para que puedan utilizarlas en las aulas.

La formación combinará contenidos técnicos y pedagógicos. Un equipo preparado por Google y el Ministerio de Educación acompañará posteriormente a otros maestros en temas de ciudadanía digital, educación híbrida y uso de inteligencia artificial en la enseñanza.

El tercer componente estará a cargo del SENA, que facilitará el acceso a Google Career Launchpad. La plataforma ofrecerá rutas de aprendizaje en inteligencia artificial, computación en la nube, analítica de datos y ciberseguridad, con un alcance potencial de un millón de estudiantes y docentes.

Por ahora, el anuncio no detalla un calendario completo para la distribución de las licencias ni las fechas de apertura de todas las rutas del SENA. La convocatoria de las 15.000 becas profesionales, en cambio, ya está disponible para quienes cumplan los requisitos.