X, la red social de Elon Musk, lanzó sus primeros controles parentales, dirigidos a cuentas de adolescentes entre 13 y 17 años. A partir de ahora, esas cuentas pasan por defecto a un modo protegido, con contenido sensible restringido y publicidad segmentada bloqueada, y los padres o acudientes reciben herramientas adicionales para supervisar la experiencia.

El paquete, anunciado por la plataforma, permite al adulto ver cuánto tiempo pasa el menor en X y fijar un límite diario, exigir aprobación para nuevos seguidores, limitar las recomendaciones del feed “Para ti” a cuentas que el adolescente ya sigue, filtrar palabras específicas, desactivar contenido sensible y decidir quién puede enviarle mensajes directos. También puede ver con qué cuentas el menor ha chateado uno a uno, aunque sin acceder al contenido de esos mensajes.

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Lo que los padres no podrán hacer

La empresa fue explícita sobre los límites: los padres y acudientes no pueden leer los mensajes privados, ni ver las búsquedas o el historial de navegación, ni publicar en nombre del adolescente, ni entrar a su cuenta. Cada adulto podrá supervisar hasta cinco cuentas de menores.

La vinculación tiene una regla clave: empieza con el padre o acudiente y termina con el adolescente, y ambos tienen que aceptar. Sin el acuerdo de las dos partes no hay supervisión posible, según la guía del centro de ayuda de X citada por Engadget.

Por qué llegan ahora

X sostiene que “la seguridad de los niños es una prioridad”, aunque reconoce que la plataforma no está diseñada para menores ni se promociona entre ellos, y que la edad mínima es de 13 años donde la ley lo exige. The Verge sitúa el lanzamiento tras meses de preocupaciones en torno a Grok y la generación de imágenes falsas en la plataforma, y es razonable leerlo también como una respuesta a las leyes de seguridad infantil que avanzan en varios estados de Estados Unidos y en otros países.

Para las familias colombianas, dos precisiones: la disponibilidad y los requisitos exactos pueden variar según la región y las normas locales, así que conviene verificar en el centro de ayuda de X antes de configurar nada; y la herramienta no convierte la supervisión en lectura de conversaciones, que siguen siendo privadas por diseño. Quien busque un control más fino sobre el tiempo de pantalla puede complementarlo con los controles del propio sistema operativo del dispositivo.

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Fuentes: Engadget, The Verge.