Los nuevos controles parentales que llegan a Instagram

Parece que los esfuerzos que Instagram ha hecho para proteger a sus usuarios más jóvenes no han sido suficientes. A pesar de que Meta decidió suspender el desarrollo de Instagram Kids ante la preocupación de incentivar más inseguridades en los adolescentes que navegan en la app, y de que el mes pasado introdujo ‘Take a Break’ para configurar alertas de uso y notificaciones según un límite de tiempo; legisladores de EE.UU, veedores y padres de familia, continúan exigiendo mayores medidas. Por eso, este miércoles la compañía ha decidido presentar una opción más estricta llamada ‘Family Center’.

La función ya está disponible y tiene como objetivo que los padres de los usuarios jóvenes puedan monitorear la actividad de sus hijos en Instagram. De esta forma, podrán acceder a información como quiénes siguen sus cuentas, a quiénes siguen, qué cuentas han reportado y con quiénes hablan a través de mensajes. La herramienta no solo aplicará para Instagram, sino que se hará extensiva a Facebook y a WhatsApp, de acuerdo a Meta.

New Supervision Tools 👪

Today, we’re introducing new supervision tools on Instagram and the launch of our Family Center – a new, central place for parents/guardians to be more involved in their teens’ online experience.https://t.co/SQJG1rBzhD pic.twitter.com/vzKXOf3bI3

— Adam Mosseri (@mosseri) March 16, 2022