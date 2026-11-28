Cuando el computador comienza a funcionar lentamente, presenta errores o deja de reconocer algún dispositivo, no siempre es necesario instalar programas adicionales para identificar el problema. Windows 11 incorpora herramientas de diagnóstico y administración que pasan inadvertidas porque muchas de ellas no aparecen directamente en el menú de Configuración.

Una de las formas más rápidas de encontrarlas es presionar Windows + X. Esta combinación despliega un menú con accesos directos a funciones avanzadas. Otra alternativa es pulsar Windows + R, escribir el comando correspondiente en la ventana Ejecutar y presionar Enter.

Estas son diez opciones que permiten examinar el estado del computador, identificar fallos y realizar tareas de mantenimiento. Todas vienen integradas en el sistema operativo, y varias están descritas en la documentación oficial de Microsoft.

Herramienta Comando (Windows + R) Para qué sirve Administrador de tareas taskmgr Identificar programas que consumen demasiados recursos o no responden. Monitor de recursos perfmon /res Examinar el consumo del procesador, memoria, disco y red por proceso. Monitor de confiabilidad perfmon /rel Consultar el historial de fallos y la estabilidad del equipo. Visor de eventos eventvwr.msc Consultar registros y códigos de error. Administrador de dispositivos devmgmt.msc Detectar problemas con componentes y controladores. Administración de discos diskmgmt.msc Consultar y gestionar unidades y particiones. Liberador de espacio cleanmgr Eliminar archivos innecesarios. Diagnóstico de memoria mdsched.exe Comprobar posibles errores en la memoria RAM. Diagnóstico de DirectX dxdiag Revisar información relacionada con gráficos y sonido. Configuración del sistema msconfig Diagnosticar conflictos de software durante el arranque.

Cómo identificar qué está fallando en el computador

Si una aplicación se bloquea con frecuencia después de instalar una actualización, el Monitor de confiabilidad puede ayudar a investigar lo sucedido. Presenta una línea de tiempo con incidentes registrados y una calificación de estabilidad entre 1 y 10. La coincidencia de fechas permite orientar el diagnóstico, aunque no demuestra necesariamente la causa del error.

Cuando el problema es de almacenamiento, conviene distinguir entre una unidad que no aparece en el Explorador de archivos y la falta de espacio disponible en el disco. En el primer caso, Administración de discos permite comprobar si Windows reconoce la unidad. En el segundo, el Liberador de espacio ayuda a recuperar capacidad.

También es posible examinar la memoria RAM cuando se presentan bloqueos recurrentes o pantallas azules. El diagnóstico requiere reiniciar el computador, por lo que es necesario guardar los documentos abiertos antes de iniciar la comprobación.

Aunque acceder a estas funciones de Windows 11 es sencillo, algunas operaciones requieren permisos de administrador. Conviene evitar cambios en las particiones, los servicios y las opciones de arranque sin conocer sus consecuencias, ya que una modificación incorrecta puede provocar pérdida de información o impedir que el equipo vuelva a iniciar.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)