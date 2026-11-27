Samsung lanzó en Colombia el Odyssey G6 de 27 pulgadas, un monitor gamer que alcanza una frecuencia de actualización de hasta 1.100 Hz y que, según la compañía, es el primero del mundo en llegar a esa cifra en un equipo comercial. El dispositivo llega al mercado colombiano en noviembre, justo antes del Black Friday, con una propuesta dirigida principalmente a quienes juegan títulos competitivos y necesitan una respuesta rápida de la pantalla.

La frecuencia de actualización indica cuántas veces por segundo se renueva la imagen que aparece en el monitor. En este caso, los 1.100 Hz permiten mostrar hasta 1.100 imágenes por segundo cuando funciona en resolución HD. Esto equivale a que cada imagen permanezca menos de un milisegundo en pantalla.

La cifra supera los 1.040 Hz que Samsung había anunciado para este modelo a comienzos de 2026. El incremento responde a una competencia entre fabricantes por desarrollar pantallas capaces de reproducir movimientos cada vez más rápidos y reducir los efectos visuales que pueden afectar una partida.

Sin embargo, alcanzar esa velocidad tiene una condición. El monitor no ofrece los 1.100 Hz en todas sus resoluciones y el resultado también depende de la capacidad del computador y de la tarjeta gráfica utilizada.

Una pantalla que cambia según el videojuego

El Odyssey G6 incorpora Dual Mode, una función que permite alternar entre dos configuraciones. La primera ofrece resolución HD con una frecuencia de hasta 1.100 Hz, pensada para juegos de disparos en primera persona y otros títulos en los que la rapidez de respuesta tiene mayor peso.

La segunda funciona en QHD, con una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y una frecuencia de hasta 600 Hz. Esta alternativa apunta a videojuegos en los que los detalles gráficos y la definición de la imagen tienen mayor importancia, como los títulos de mundo abierto.

El cambio entre ambos modos se realiza modificando la resolución de pantalla. Por eso, el usuario debe elegir entre una mayor frecuencia de actualización o una resolución superior, dependiendo del juego.

El equipo utiliza un panel Fast IPS con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo (GtG). También incorpora Odyssey Clear Motion, una tecnología que Samsung estrena en esta línea de monitores y que reduce el desenfoque durante los movimientos rápidos.

A estas características se suman la compatibilidad con HDR10+ GAMING, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium. Estas tecnologías ayudan a sincronizar la pantalla con la tarjeta gráfica para reducir interrupciones y cortes en la imagen.

En conectividad, dispone de un puerto DisplayPort 2.1 y dos HDMI 2.1. Su base permite ajustar la altura, la inclinación y el giro.

Samsung aprovecha la temporada de Black Friday

El lanzamiento coincide con la campaña comercial de Samsung en Colombia, programada entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre. Durante esos días, la compañía ofrece descuentos de hasta el 50 % en televisores, además de opciones de financiación al 0 % de interés en su tienda en línea.

Las promociones están disponibles en Alkosto, Éxito, Olímpica, Falabella, Homecenter, Jumbo, samsung.com y la aplicación Shop de Samsung. La empresa también anunció una actividad promocional para quienes realicen compras desde $2.500.000, IVA incluido, hasta el 15 de diciembre. Los participantes podrán concursar por una Casa Smart equipada con productos de la marca o por uno de los diez premios adicionales.

Por ahora, Samsung no incluyó el precio específico del Odyssey G6 en la información de lanzamiento para Colombia.