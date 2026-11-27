Los televisores actuales prometen imágenes más realistas, colores intensos y sonido envolvente. Pero ¿cuánto de esa tecnología se aprovecha realmente en casa? Para responderlo, en ENTER.CO estuvimos explorando el iFFALCON U85A de TCL, un televisor de 75 pulgadas con resolución 4K, tecnología QD-Mini LED y procesamiento de imagen mediante inteligencia artificial.

Uno de sus principales atributos es la combinación de puntos cuánticos e iluminación Mini LED. Los primeros permiten reproducir una amplia gama de colores, mientras que la segunda regula la luz en diferentes zonas de la pantalla para mejorar el contraste.

Esta combinación cobra especial importancia al reproducir paisajes, imágenes nocturnas o escenas con elementos brillantes sobre fondos oscuros. No se trata únicamente de conseguir colores más intensos, sino de mantener diferencias visibles entre las tonalidades y conservar detalles que podrían perderse en una pantalla con menor control de iluminación.

El tamaño también influye en la experiencia. Sus 75 pulgadas permiten apreciar detalles de las imágenes 4K, aunque requieren suficiente distancia de visualización y espacio en la habitación.

Otro componente es el procesador AiPQ, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar parámetros como el color, la claridad, el contraste y el movimiento.

A diferencia de la inteligencia artificial generativa, aquí no estamos hablando de un asistente que responde preguntas. Su trabajo ocurre durante el procesamiento de las imágenes. La tecnología analiza la señal y realiza ajustes destinados a mejorar su presentación.

Sin embargo, esto no significa que pueda convertir cualquier video de baja calidad en una imagen 4K real. El resultado continúa dependiendo de la resolución y las condiciones del contenido original.

El contenido también determina la experiencia

El iFFALCON U85A incorpora compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos, dos tecnologías destinadas a mejorar la reproducción de películas y series.

Durante nuestra revisión encontramos una limitación que muchos usuarios pueden pasar por alto: disponer de un televisor compatible no garantiza que todas las plataformas reproduzcan contenido con estas características.

Al consultar El proyecto Adam en Netflix, la aplicación mostraba los distintivos HD y audio 5.1. No aparecían Dolby Vision ni Dolby Atmos, debido a las condiciones de reproducción de la cuenta utilizada.

Esto demuestra que la calidad final también depende de la suscripción, el formato disponible y la aplicación.

En sonido, el modelo de 75 pulgadas incorpora altavoces 2.0, según la ficha colombiana del fabricante. Aunque es compatible con Dolby Atmos, no debe confundirse con un sistema de cine en casa de múltiples parlantes.

Para videojuegos, sus 144 Hz nativos representan otra característica interesante, especialmente al conectarlo a dispositivos capaces de entregar altas frecuencias de actualización.

Google TV completa la propuesta con acceso a aplicaciones y servicios de entretenimiento.

El iFFALCON U85A reúne tecnologías que pueden mejorar la experiencia audiovisual, pero su verdadero valor depende de cómo se utilicen. La inteligencia artificial, los puntos cuánticos y el control de iluminación ofrecen posibilidades interesantes; aprovecharlas exige contenidos adecuados y una configuración correcta.

Más que fijarse únicamente en las especificaciones, conviene entender qué funciones se utilizarán diariamente y cuáles requieren condiciones adicionales para mostrar sus ventajas.