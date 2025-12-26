Xiaomi Buds 6 ¿Qué cambió frente al modelo anterior y por qué apuntan al segmento premium?: Este es su precio

La nueva generación de auriculares inalámbricos de Xiaomi deja claro que la marca está afinando su estrategia en el segmento premium. Los Xiaomi Buds 6 no buscan una revolución estética, sino una mejora concreta en aspectos que los usuarios sí perciben en el día a día: comodidad, calidad de sonido, llamadas más claras y funciones inteligentes que van más allá de lo básico. Frente a su antecesor, el foco está en pulir la experiencia y hacerla más consistente.

En términos de diseño y ergonomía, Xiaomi realizó ajustes precisos. Cada auricular pesa solo 4,4 gramos, lo que reduce la presión en el oído durante sesiones prolongadas. La boquilla es 11,3 % más delgada, el vástago se estrechó 12 % y el área de contacto con la oreja aumentó 8,8 %, logrando un ajuste más estable sin abandonar el formato semi-in-ear. Estos cambios responden a una de las principales críticas de generaciones anteriores: la sensación de inestabilidad tras varias horas de uso. A nivel estético, los Buds 6 llegan en negro, blanco, dorado titanio y morado nebulosa, reforzando su perfil como accesorio tecnológico y de estilo.

El avance más evidente está en el apartado de sonido. Los Xiaomi Buds 6 incorporan un controlador acústico personalizado de triple imán chapado en oro, con una respuesta de frecuencia que va de 16 Hz a 40 kHz, superando a su antecesor. El nuevo driver dinámico de 11 mm, junto con un diseño de gran amplitud, permite graves más profundos y mejor separación de instrumentos, además de agudos más definidos. El resultado es un sonido más equilibrado, especialmente perceptible en música de alta calidad.

A esto se suma la transmisión de audio sin pérdidas, uno de los grandes diferenciales del modelo. Basados en la plataforma de audio de Qualcomm, los Buds 6 alcanzan velocidades de hasta 2,1 Mbps, una cifra poco común en auriculares true wireless. Además, incluyen perfiles de sonido optimizados por Harman, ecualizador personalizable y audio adaptativo, lo que permite ajustar la experiencia según el contenido o el entorno.

Las funciones inteligentes también evolucionan. El sistema de triple micrófono con reducción de ruido asistida por IA mejora notablemente la calidad de las llamadas, incluso con viento de hasta 12 m/s. Xiaomi añade herramientas como grabación independiente, traducción en tiempo real, interpretación presencial y compatibilidad con Find My de Apple, una integración que amplía su atractivo para usuarios fuera del ecosistema Xiaomi.

En precio, los Xiaomi Buds 6 parten desde 699 yuanes, equivalentes aproximadamente a 98 dólares o unos 390.000 pesos colombianos. Por ese valor, Xiaomi ofrece una propuesta más madura que su antecesor, enfocada en quienes buscan comodidad real, audio de alta fidelidad y funciones avanzadas sin pagar el sobreprecio de otras marcas premium.