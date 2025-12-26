Xiaomi Watch 5 se presenta con doble cristal de zafiro y un nuevo sistema de control por gestos: Este es su precio

Xiaomi sigue ampliando su ecosistema de dispositivos inteligentes y, junto al lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra, presentó oficialmente el Xiaomi Watch 5, su nuevo reloj inteligente insignia. La compañía apuesta por un diseño más premium, mejoras en salud y deporte, y un salto importante en rendimiento, con la intención de competir de frente con los smartwatches más avanzados del mercado.

El Xiaomi Watch 5 llega con una caja de 47 mm y una construcción pensada para durar. Por primera vez en la serie, incorpora cristal de zafiro tanto en la parte frontal como en la trasera, acompañado de un marco unibody de acero inoxidable 316L, un material habitual en relojes de gama alta. En el frontal destaca su pantalla AMOLED de 1,54 pulgadas, con una relación pantalla-cuerpo del 78,28 % y un brillo máximo de 1.500 nits, lo que garantiza buena visibilidad incluso bajo luz solar directa.

En diseño, Xiaomi también introduce una correa de titanio impresa en 3D, con un peso de apenas 43 gramos, cerca de un 50 % más ligera que las correas tradicionales de acero. El reloj se ofrecerá en diferentes acabados y combinaciones de correas, buscando adaptarse tanto a un uso deportivo como a uno más formal.

Uno de los grandes saltos frente a sus antecesores, como el Xiaomi Watch 4, está en el interior. El Watch 5 adopta una arquitectura de doble chip, poco común en este tipo de dispositivos. Combina un Snapdragon W5 de 4 nm para tareas de alto rendimiento con un chip BES2800 de 6 nm enfocado en el ahorro energético. Gracias a esta configuración y a su batería de 930 mAh, el reloj promete hasta 6 días de autonomía en modo rendimiento y hasta 18 días en modo ahorro de energía, una mejora clara frente a generaciones anteriores.

En salud y fitness, el Xiaomi Watch 5 refuerza su propuesta con un nuevo sensor EMG, que trabaja junto a los sensores PPG y de movimiento. Esto permite un control por gestos más preciso, con soporte para siete gestos distintos y funciones de interacción entre dispositivos Xiaomi. Además, ofrece análisis de ECG, monitoreo de salud las 24 horas, más de 150 modos deportivos y guías de entrenamiento animadas en 3D.

En precios, el Xiaomi Watch 5 tiene un valor inicial de 1.999 yuanes, que al cambio equivalen aproximadamente a 280 dólares o cerca de 1,12 millones de pesos colombianos. Por su parte, el Xiaomi Watch 5 eSIM cuesta 2.299 yuanes, unos 320 dólares o alrededor de 1,28 millones de pesos colombianos, según conversión aproximada.