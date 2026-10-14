Apple HomeView vs. Amazon Echo Show 8: ¿cuál comprar?

Controlar las luces, revisar cámaras de seguridad, consultar el calendario o hacer videollamadas son algunas de las tareas que pueden realizarse desde una pantalla inteligente. Apple HomeView y Amazon Echo Show 8 comparten estas funciones, pero presentan diferencias en sus asistentes de voz, la compatibilidad con otros equipos y el costo de instalación.

La elección depende principalmente de los dispositivos que ya funcionan en casa. Una pantalla más grande o una cámara de mayor resolución pueden resultar atractivas, aunque esos datos no garantizan una mejor integración con los accesorios domésticos. También influyen los servicios disponibles en cada país y las condiciones para utilizar las funciones de inteligencia artificial.

Siri AI y Alexa+ ofrecen distintas formas de controlar la casa

El HomeView se integra con iPhone, iPad y servicios como Calendario, Mensajes y Recordatorios. Siri AI puede mantener conversaciones, responder preguntas generales y ayudar con tareas domésticas. Además, reconoce hasta seis integrantes de la familia y adapta la información que muestra según quién se acerque.

Para aprovechar funciones relacionadas con el contexto personal, como recuperar información de mensajes o compromisos del calendario mediante Siri AI, se necesita un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence. Ese requisito es diferente al de configuración inicial, que exige iOS 27.2 o iPadOS 27.2. Las capacidades avanzadas del asistente están disponibles inicialmente en inglés y en mercados seleccionados.

Echo Show 8 utiliza Alexa+, que interpreta instrucciones conversacionales y facilita la creación de automatizaciones. Durante las pruebas realizadas por PCMag, el asistente consiguió configurar rutinas mediante órdenes habladas, aunque también presentó errores al interpretar algunas consultas. Esta función evita tener que recorrer distintos menús para programar determinadas acciones con accesorios conectados.

La compatibilidad doméstica introduce otra diferencia. Ambos admiten Matter y Thread, tecnologías que facilitan la comunicación entre dispositivos de distintos fabricantes. Amazon incorpora además Zigbee, utilizado por numerosas bombillas, sensores y cerraduras. Esto puede evitar la compra de un concentrador adicional cuando los productos instalados son compatibles con Alexa.

La integración con FaceTime y los servicios personales puede favorecer al modelo de Cupertino en hogares donde predominan los iPhone. Para quienes ya tienen rutinas funcionando con Alexa, conservar esa configuración puede resultar más sencillo que trasladar los accesorios a otra plataforma.

Amazon tiene una pantalla más amplia para recetas y videos

Con una pantalla horizontal de 8,7 pulgadas y resolución de 1.340 × 800 píxeles, el Echo Show ofrece más espacio para consultar recetas o reproducir videos. HomeView utiliza un panel Liquid Retina cuadrado de 7 pulgadas y 1.088 × 1.088 píxeles, que permite distribuir los controles domésticos en una superficie de proporciones diferentes.

Otra distinción aparece al utilizar los equipos en habitaciones oscuras. La propuesta de Apple incluye tecnología True Tone, que adapta los colores a la iluminación ambiental, y puede reducir el brillo hasta 0,3 nits. Su competidor también ajusta automáticamente la luminosidad y modifica la presentación de la información cuando detecta que alguien se acerca.

Durante las videollamadas, HomeView utiliza una cámara de 12 megapíxeles con Encuadre Centrado y compatibilidad con FaceTime. El Echo Show incorpora una de 13 megapíxeles con seguimiento automático. Ambas tecnologías ayudan a mantener a los participantes dentro del encuadre mientras se desplazan, aunque estas especificaciones no permiten establecer cuál ofrece mejor imagen.

Respecto al sonido, la versión de mesa de Apple integra dos altavoces de rango completo, un woofer dedicado a los graves y audio espacial con Dolby Atmos. El modelo de Amazon combina altavoces frontales con un woofer de 2,8 pulgadas. PCMag destacó su volumen y claridad durante las pruebas, pero todavía no existe una evaluación independiente equivalente del nuevo competidor.

El precio favorece a Amazon, pero Alexa+ puede sumar un gasto

Los precios estadounidenses permiten establecer una referencia internacional. HomeView cuesta US$299, frente a los US$199,99 de lista del Echo Show 8 de cuarta generación. La diferencia es de US$99,01. El 14 de octubre de 2026, su ficha comercial mostraba una promoción de US$149,99, una oferta temporal que puede modificarse.

El costo de Alexa+ también merece atención. En Estados Unidos, sus funciones completas están incluidas sin cargo adicional para quienes tienen Amazon Prime. Sin esa membresía, la suscripción cuesta US$19,99 mensuales. Existen modalidades y condiciones diferentes en otros mercados, por lo que el gasto depende del país y del servicio contratado.

La instalación introduce otra consideración. El equipo de Amazon puede colocarse directamente sobre una mesa y dispone de un soporte ajustable opcional de US$39,99. La versión de escritorio del HomeView incluye cable y adaptador de corriente. Su variante para pared, aunque mantiene el precio inicial, necesita adquirir por separado el soporte y los accesorios de alimentación.

También cambia la configuración. El Echo Show puede instalarse mediante la app Alexa para Android o iOS, o directamente desde su pantalla. HomeView exige un iPhone o iPad compatible para comenzar a utilizarlo, una restricción para hogares donde únicamente hay celulares Android.

En cuanto a disponibilidad, Apple abrió las reservas el 13 de octubre de 2026 y programó las primeras entregas para el 13 de noviembre en los mercados seleccionados. Amazon ya comercializa su equipo en diferentes territorios. La compatibilidad con idiomas y determinadas funciones del asistente varía según la región.

¿Qué pantalla conviene según las necesidades del hogar?

La siguiente orientación se basa en las funciones anunciadas y documentadas, no en una prueba comparativa directa. HomeView todavía no ha comenzado a entregarse.

Necesidad Alternativa a considerar Integrar iPhone, FaceTime y servicios personales Apple HomeView Conservar accesorios Zigbee y rutinas de Alexa Amazon Echo Show 8 Pantalla más amplia para recetas y videos Amazon Echo Show 8 Instalar un panel diseñado específicamente para pared Apple HomeView Reducir el gasto inicial Amazon Echo Show 8 Configurar desde Android Amazon Echo Show 8 Utilizar funciones avanzadas de IA en el idioma habitual Comprobar disponibilidad regional

La privacidad añade una diferencia relevante. Según la documentación oficial, HomeView utiliza entornos protegidos denominados Secure Exclaves para procesar datos de cámaras y micrófonos de forma aislada. El Echo Show permite desactivar ambos componentes mediante controles físicos, pero eliminó la cubierta mecánica de la lente presente en su generación anterior. Esta diferencia puede influir en quienes prefieren bloquear visualmente la cámara cuando no está en uso.

La ventaja decisiva puede estar en lo que cada hogar ya tiene instalado. Conservar una plataforma conocida evita rehacer automatizaciones y sustituir accesorios compatibles. Si se parte de cero, el costo total, la facilidad de configuración y las funciones disponibles tendrán más peso que la marca de la pantalla.

Imagen: Apple / Amazon. Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).