Euro-Office oficial: funciones y diferencias frente a Microsoft 365

Euro-Office es una alternativa europea para crear, editar y compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF. El proyecto apuesta por un modelo de código abierto y por la compatibilidad con los formatos más utilizados en empresas, administraciones públicas, centros educativos y entornos profesionales de todo tipo.

Respaldado por varias organizaciones tecnológicas europeas, el software permite que desarrolladores, empresas e instituciones revisen su código, propongan mejoras y participen activamente en su evolución. La iniciativa surge en un momento en que muchas organizaciones buscan soluciones de productividad con mayor transparencia y control sobre la infraestructura que utilizan a diario.

A diferencia de otras propuestas conocidas, no ha sido concebido únicamente como una aplicación independiente. Desde su lanzamiento, estará orientado a integrarse con plataformas de almacenamiento, gestión documental y colaboración. El objetivo es añadir funciones de edición de documentos dentro de servicios que ya utilizan empresas, administraciones y organizaciones en sus actividades cotidianas.

La compatibilidad con archivos DOCX, XLSX y PPTX es uno de sus principales argumentos. Gracias a ello, los usuarios pueden seguir utilizando documentos creados en Microsoft Office sin modificar procesos de trabajo ni convertir archivos. Esta característica busca facilitar la adopción tanto en entornos personales como corporativos.

Qué funciones ofrece esta herramienta

Desde el navegador es posible crear, abrir, editar y guardar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF. La herramienta ha sido diseñada para funcionar en distintos dispositivos sin necesidad de instalar software adicional, lo que facilita el acceso desde diferentes equipos y ubicaciones.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra la edición colaborativa en tiempo real. Varias personas pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo documento y visualizar los cambios a medida que se producen. Esto permite mantener una única versión actualizada del archivo y agiliza el trabajo en equipo.

Otro aspecto relevante es la amplia compatibilidad de formatos. Además de admitir archivos DOCX, XLSX y PPTX, la plataforma también puede trabajar con PDF, TXT y formatos abiertos como ODT, ODS y ODP. Esto facilita el intercambio de información entre usuarios que utilizan diferentes aplicaciones y sistemas.

Las capacidades de integración representan otro de sus puntos fuertes. La tecnología puede incorporarse a plataformas de almacenamiento, sistemas de gestión documental, servicios de intercambio de archivos y herramientas de gestión de proyectos. De esta forma, las organizaciones pueden añadir funciones de edición sin reemplazar toda su infraestructura tecnológica.

El proyecto también contempla el desarrollo de aplicaciones para ordenadores y dispositivos móviles. Estas versiones ampliarán las posibilidades de acceso y permitirán utilizar las funciones de edición fuera del navegador. La intención es ofrecer una experiencia más completa para usuarios particulares y organizaciones.

Cómo acceder a la nueva plataforma

Durante su primera etapa, el software estará disponible como proyecto de código abierto a través de GitHub. Esto permitirá que desarrolladores, empresas y organizaciones descarguen el código, lo implementen en sus propios servicios y participen directamente en el desarrollo de nuevas funciones y mejoras.

Los usuarios accederán principalmente mediante plataformas que integren esta tecnología dentro de sus servicios. Una de las primeras integraciones anunciadas corresponde a Nextcloud Hub, cuyos usuarios podrán editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin abandonar el entorno habitual donde almacenan y gestionan sus archivos.

La estrategia inicial se centra en las integraciones antes que en una distribución independiente para el público general. Por ese motivo, gran parte de los usuarios utilizarán las funciones de edición desde servicios compatibles. Las futuras aplicaciones para escritorio y móviles ampliarán posteriormente las formas de acceso disponibles.

Diferencias entre Euro-Office y Microsoft 365

Una de las diferencias más importantes entre ambas soluciones se encuentra en el modelo de desarrollo. La suite de Microsoft es un producto propietario administrado por una única empresa. Esta alternativa, en cambio, utiliza una licencia de código abierto que permite revisar, modificar y adaptar el software a distintas necesidades.

También existen diferencias en el alcance de cada propuesta. El ecosistema de Microsoft reúne aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams y OneDrive dentro de un mismo servicio. La iniciativa europea se concentra principalmente en la edición y colaboración sobre documentos, integrándose con plataformas externas para otras funciones.

La forma de implementación constituye otro elemento diferenciador. Mientras el servicio de Microsoft se comercializa mediante suscripciones que incluyen múltiples aplicaciones, esta solución puede incorporarse a distintos entornos tecnológicos según las necesidades de cada organización. Esto permite una mayor flexibilidad en proyectos empresariales y plataformas colaborativas.

El tratamiento de los datos representa otra diferencia relevante. El modelo abierto ofrece una mayor visibilidad sobre el funcionamiento interno del software y permite que desarrolladores, empresas e instituciones participen activamente en su evolución. Además, mantiene compatibilidad con los formatos de Microsoft Office para facilitar la transición entre ambas propuestas.

Su primera versión estable estará disponible el 9 de junio. Con este lanzamiento, Euro-Office, con funciones y diferencias frente a Microsoft 365, comenzará a medirse en escenarios reales, a medida que empresas, instituciones y usuarios analicen su alcance y evolución dentro del mercado de la productividad digital.

Imagen: ENTER / Generada con IA (ChatGPT)