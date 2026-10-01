WhatsApp cobra más a empresas: ¿qué pasa con tus mensajes?

Escribirle a un banco, una aerolínea o una tienda seguirá siendo gratuito desde tu celular. El cambio está en WhatsApp Business, donde Meta amplió los cobros que deben asumir las organizaciones que utilizan su plataforma para atender consultas, enviar actualizaciones o gestionar solicitudes.

La medida no afecta los chats personales ni funciona igual para pequeños negocios que utilizan únicamente la app WhatsApp Business. Las nuevas condiciones corresponden a compañías conectadas directamente o mediante proveedores a la plataforma empresarial de Meta.

WhatsApp Business empieza a cobrar respuestas que eran gratis

Desde el 1 de octubre de 2026, los mensajes de servicio enviados mediante WhatsApp Business Platform pasan a cobrarse por cada entrega. Se trata de respuestas sin plantilla que pueden escribir representantes de atención o soluciones de inteligencia artificial de terceros cuando existe una ventana de servicio abierta.

Ese periodo dura 24 horas y comienza o se reinicia cada vez que alguien escribe a la compañía. Durante ese lapso pueden enviarse respuestas libres relacionadas con la consulta recibida. La diferencia desde hoy es que Meta empieza a facturarlas individualmente, aunque el contacto haya sido iniciado desde una cuenta personal.

Las tarifas dependen del mercado al que se dirige la comunicación. Para esta categoría, Meta aplicará los valores correspondientes a mensajes de utilidad y autenticación en cada territorio. Además, no habrá descuentos por volumen para las respuestas de servicio.

También cambia el tratamiento de las plantillas de utilidad. Estos formatos pueden emplearse para comunicaciones relacionadas con una compra, una cuenta, una reserva u otras operaciones. Hasta ahora, eran gratuitas cuando se enviaban dentro de una ventana de atención activa. Desde hoy pasan a generar un cargo.

El ajuste recupera costos que habían desaparecido en momentos diferentes. Los mensajes de servicio no se cobraban desde noviembre de 2024, mientras que las plantillas de utilidad incluidas en esta modificación eran gratuitas dentro de la ventana de atención desde julio de 2025.

Escribirle a tu banco seguirá siendo gratis para ti

La nueva tarifa no significa que tengas que pagar por contactar a un comercio, una entidad financiera o una aerolínea. El cobro corresponde a la organización que utiliza la infraestructura empresarial de WhatsApp para responder.

Una conversación extensa, sin embargo, puede representar más cargos para quien atiende. Meta muestra un ejemplo en el que una interacción que anteriormente generaba tres cobros pasa a producir cinco. La diferencia proviene de respuestas de servicio y utilidad que antes estaban exentas.

Este escenario explica por qué el ajuste puede tener peso para compañías que manejan grandes cantidades de consultas. Resolver un problema con una compra, cambiar una reserva o solicitar asistencia puede requerir varios intercambios, y cada entrega cubierta por las nuevas condiciones cuenta ahora dentro de la facturación.

No hay evidencia que permita afirmar que ese gasto se trasladará directamente a quien escribe, que habrá menos atención o que las compañías limitarán la duración de los chats. Esas serían decisiones de cada organización, no consecuencias anunciadas por Meta.

Algunas respuestas podrían dejar de llegar si falta un método de pago

El ajuste incluye una condición que sí puede afectar la atención. Meta advirtió que los proveedores de soluciones y las compañías integradas directamente a WhatsApp Business Platform debían tener un método de pago registrado antes del 30 de septiembre.

Cuando una cuenta afectada no cumple ese requisito, Meta puede dejar de entregar sus mensajes de servicio desde el momento en que comienzan a cobrarse. Esto no significa que WhatsApp vaya a bloquear todos los mensajes empresariales, sino que determinadas respuestas sujetas al nuevo esquema podrían no llegar.

Hay una excepción para contactos originados mediante ciertos anuncios que llevan directamente a WhatsApp. La denominada ventana gratuita de punto de entrada permanece sin cambios, por lo que las entregas cubiertas por esa condición continúan exentas durante el periodo establecido.

Meta Business Agent funciona de otra manera. Las conversaciones gestionadas mediante ese agente de inteligencia artificial tienen desde agosto un modelo basado en tokens que incluye procesamiento y entrega. La compañía establece que un mismo mensaje no recibe simultáneamente el cargo correspondiente al agente y el aplicado a la categoría de servicio.

Para quien abre WhatsApp desde su celular, no aparece una nueva tarifa por iniciar una conversación o recibir una respuesta. Desde hoy cambia la factura detrás de esos intercambios: determinadas comunicaciones que una empresa podía enviar sin pagar a Meta pasan a tener un costo por cada entrega.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)