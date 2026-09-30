Samsung Gallery deja OneDrive: qué pasa con tus fotos

Samsung Gallery está a punto de perder una función que durante años mantuvo conectadas las fotos de los celulares Galaxy con la nube de Microsoft. El cambio puede generar una duda inmediata para quienes conservan parte de su biblioteca fuera del almacenamiento físico del equipo. La buena noticia es que el cierre de la integración no significa que esas imágenes vayan a desaparecer.

Lo que sí cambia es dónde podrán verse y cómo se guardarán las nuevas capturas. Samsung Gallery dejará de comunicarse directamente con OneDrive, por lo que conviene comprobar qué contenido permanece únicamente en la nube y decidir si también se quiere conservar una copia local.

Samsung Gallery y OneDrive se separan desde hoy

La fecha límite es el 30 de septiembre de 2026. Microsoft informa que, a partir de esta fecha, Galería dejará de sincronizarse directamente con OneDrive. Samsung también señala que, cuando finalice el servicio, se eliminará la información utilizada para vincular las cuentas de ambas compañías. Esto no implica borrar las fotografías y videos que ya fueron almacenados en la nube.

El cambio sí afectará la manera de encontrarlos. El contenido guardado exclusivamente en OneDrive dejará de mostrarse dentro de Galería tras finalizar la integración. Seguirá disponible mediante la app de Microsoft, su versión web y otros equipos donde se tenga acceso a la misma cuenta.

Esa diferencia importa cuando una imagen aparece actualmente en Galería, pero su archivo original no está almacenado físicamente en el Galaxy. Ver una fotografía dentro de esa aplicación no garantiza por sí solo que exista una copia local. Por eso, conviene revisar qué contenido se quiere mantener disponible directamente desde el celular.

Samsung ofrece una opción para recuperar los archivos originales antes del cierre. Una fotografía o video individual puede descargarse desde Galería manteniéndolo presionado, entrando en Más opciones y seleccionando Descargar. Para álbumes completos, la ruta indicada es Galería > Menú > Ajustes > Sincronizar con OneDrive > Descargar originales y después seleccionar el álbum correspondiente.

Las fotos nuevas necesitarán otra forma de respaldo

El final de la conexión no significa que OneDrive deje de servir para guardar automáticamente las imágenes tomadas con un Galaxy. Lo que desaparece es la integración directa desde la aplicación de Samsung. Microsoft mantendrá su propia herramienta de copia de seguridad de la cámara.

Para activarla hay que abrir OneDrive, iniciar sesión con la cuenta de Microsoft correspondiente y entrar al perfil situado en la parte superior izquierda. Después se selecciona Copia de seguridad de la cámara, se comprueba la cuenta elegida y se activa la función. También será necesario conceder acceso a las fotografías y videos.

A partir de ese momento, las nuevas capturas podrán cargarse automáticamente desde la propia app de Microsoft. Si el respaldo no funciona, conviene revisar dos puntos. OneDrive debe contar con los permisos necesarios para acceder al contenido multimedia y la cuenta necesita espacio disponible dentro de su cuota de almacenamiento.

La separación también cambia la forma de administrar la biblioteca. Samsung Gallery continuará mostrando y organizando el contenido disponible localmente, mientras que las imágenes conservadas exclusivamente en OneDrive deberán consultarse directamente mediante el servicio de Microsoft.

Antes de depender de una sola copia, lo más útil es abrir OneDrive y comprobar que las fotografías importantes aparecen allí. Quienes también quieran conservarlas dentro del celular pueden descargar sus originales. El cierre termina con la conexión entre ambos servicios, pero no elimina los archivos que ya permanecen guardados en la nube.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)