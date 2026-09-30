Cómo saber si Windows 11 26H2 ya llegó a tu PC

Una nueva versión de Windows empezó a llegar a los computadores compatibles, pero no estará disponible para todos al mismo tiempo. Windows 11 26H2 tiene un despliegue gradual, por lo que dos equipos que cumplen los requisitos pueden recibirla en fechas distintas. Antes de instalarla por otros medios, lo primero es revisar Windows Update.



Que todavía no aparezca tampoco significa que exista un problema con el computador. Microsoft puede retrasar su llegada si detecta alguna incompatibilidad. Consultar qué edición está instalada y revisar Windows Update permite saber si el equipo ya puede actualizarse o debe esperar.

Windows 11 26H2 puede tardar en aparecer

Microsoft inició la distribución pública el 29 de septiembre de 2026 para equipos elegibles con 24H2 y 25H2. La disponibilidad se amplía progresivamente, así que la descarga puede habilitarse primero en un computador y tardar más en otro que también cumple los requisitos.

Otra causa son los bloqueos de protección o safeguard holds. Microsoft los aplica cuando identifica conflictos capaces de provocar fallas durante o después de la instalación. Si el PC está afectado, el proceso puede quedar aplazado hasta que exista una solución. Forzarlo en esas circunstancias implica omitir una medida destinada a prevenir problemas.

Cómo comprobar si la actualización ya llegó al PC

Hay que entrar en Configuración > Windows Update y seleccionar Buscar actualizaciones. Si la nueva edición está habilitada para el computador, aparecerá la opción para descargarla e instalarla. También puede activarse Obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles, aunque esta preferencia no elimina las restricciones relacionadas con la compatibilidad.

Para identificar la edición instalada, se puede entrar en Configuración > Sistema > Acerca de y consultar las especificaciones de Windows. Otra alternativa es presionar Windows + R, escribir winver y pulsar Enter. La ventana que se abre muestra directamente la versión del sistema operativo que ejecuta el computador.

Si allí figura 26H2, la actualización ya se realizó aunque el escritorio parezca igual. Algunas novedades pueden haber llegado previamente mediante el mantenimiento mensual. El número de versión puede avanzar sin que aparezcan de inmediato grandes diferencias visuales, como ocurría con algunas de las antiguas renovaciones de Windows.

La instalación también puede completarse mediante un paquete de habilitación. Este mecanismo activa componentes incorporados previamente en el sistema, en lugar de sustituir una parte considerable de Windows. Microsoft explica que requiere una descarga reducida y permite completar el procedimiento con mayor rapidez que una actualización tradicional, con un solo reinicio en muchos dispositivos.

Tener al día las versiones anteriores facilita la instalación. Algunas mejoras de seguridad, accesibilidad, productividad y administración se incorporan mediante el mantenimiento periódico. Varios de los componentes necesarios pueden encontrarse ya en el computador antes de que cambie oficialmente la edición indicada por el sistema.

¿Conviene instalar Windows 11 26H2 apenas aparezca?

Si Windows Update la ofrece y no muestra advertencias, Microsoft ya habilitó la instalación para ese equipo. La compañía recomienda actualizar los dispositivos elegibles para recibir las mejoras de calidad, seguridad y las novedades más recientes. En un computador de uso habitual, la vía más segura es hacerlo cuando la nueva versión aparezca directamente en Windows Update.

La situación cambia cuando el equipo depende de programas especializados, periféricos esenciales o configuraciones empresariales. En estos casos conviene verificar primero que las herramientas críticas sean compatibles. Microsoft recomienda a las organizaciones realizar implementaciones dirigidas para validar aplicaciones, dispositivos e infraestructura antes de extender una nueva versión a todos sus equipos.

Para los computadores que todavía ejecutan Windows 11 24H2 Home o Pro hay un plazo concreto. Su soporte termina el 13 de octubre de 2026. Después de esa fecha dejarán de recibir las correcciones mensuales correspondientes, por lo que permanecer indefinidamente en esa edición no resulta conveniente.

Si la nueva entrega aún no aparece, forzarla tampoco debería ser la primera opción. Puede existir una restricción temporal que Windows Update está respetando. Cuando el sistema ofrece la descarga, el computador ya está incluido en la distribución. Si no lo hace, esperar evita omitir una comprobación destinada a reducir posibles fallas.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)