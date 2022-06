Usuarios podrán editar los mensajes enviados de WhatsApp

De la misma forma en que Twitter está trabajando para que, en caso de que sus usuarios hayan publicado trinos con errores, estos puedan corregirse en el futuro sin necesidad de eliminarlos, en Meta también estarían buscando replicar una idea similar, pero puntualmente en WhatsApp.

Hasta ahora, si envías mensajes a uno o varios contactos que luego quieres moderar o modificar, la única solución es eliminándolo dentro de un tiempo específico. Sin embargo, según las imágenes filtradas que WABeta Info publicó en su sitio web, el servicio de mensajería instantánea estaría adelantando una actualización que permitirá editar los mensajes enviados sin necesidad de borrarlos.

De acuerdo al portal, esta novedad, que funcionaría en dispositivos Android, iOS y en la versión de escritorio de WhatsApp, ya se había tratado de implementar hace, al menos, cinco años, pero su desarrollo se detuvo sin ningún tipo de explicación.

WhatsApp is working on editing text messages!

WhatsApp is finally developing a feature that lets us edit text messages for a future update of the app!

More details are available in the post 🤩https://t.co/lLooTyrgWm pic.twitter.com/QLCNBBlWra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 31, 2022