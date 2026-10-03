Mapa de Gemini permite elegir una zona y preguntar qué hay cerca

Buscar dónde comer, qué hacer en un barrio o qué lugares conocer alrededor de un punto concreto puede requerir menos indicaciones. El mapa de Gemini permite seleccionar directamente un sector y utilizarlo como referencia para preguntar por restaurantes, actividades o sitios cercanos sin tener que escribir la ubicación.

La novedad incorpora el componente geográfico desde el comienzo de la conversación. En lugar de introducir una dirección o intentar describir el lugar, basta con señalar el espacio que interesa y completar la petición. La IA recibe una referencia visual para identificar dónde debe concentrar la respuesta.

El mapa de Gemini permite señalar dónde quieres buscar

La herramienta aparece como “Map” dentro del carrusel de opciones de la app móvil, junto con accesos como Fotos, Cámara, Archivos, Drive y Notebooks. Android Authority informa que está llegando tanto a Android como a iOS, aunque su disponibilidad puede variar durante el despliegue.

Al abrirla aparece una vista interactiva con un círculo que delimita el área de interés. Es posible acercar o alejar la imagen, desplazarse hasta otro punto o localizar un sitio mediante el buscador. Esto evita depender exclusivamente de una dirección escrita cuando lo importante es explorar los alrededores.

Después de escoger el sector aparece la opción “Explore this area”. Al tocarla, se incorpora “Map Area” al mensaje. Entonces se puede completar la petición para encontrar restaurantes cercanos, actividades o lugares de interés dentro del perímetro señalado.

La selección puede ser especialmente útil cuando no conoces el nombre exacto de un barrio o quieres explorar varias calles. También facilita búsquedas alrededor de un hotel, una estación, un parque o una zona comercial sin tener que identificar previamente cada establecimiento.

Google Maps ya aportaba información, pero ahora eliges el área

Esta capacidad geográfica no parte de cero. Google explica en su documentación que su IA puede utilizar información pública de Google Maps para localizar comercios, restaurantes, parques y atracciones. También ofrece direcciones, horarios, valoraciones, sitios web e indicaciones para desplazarse.

Hasta ahora, esas posibilidades dependían principalmente de lo que se escribiera o de la posición actual cuando la app contaba con el permiso correspondiente. Algunas respuestas también muestran resultados en Google Maps y permiten abrirlos posteriormente en la aplicación.

Con el mapa de Gemini, el lugar puede definirse antes de formular la petición. Esto cobra importancia cuando no buscas un establecimiento conocido, sino opciones disponibles dentro de un espacio determinado.

La novedad tampoco sustituye por completo a Google Maps. La documentación oficial señala que esta conexión no proporciona actualizaciones del tráfico en tiempo real, no permite añadir reseñas ni acceder a todos los lugares guardados en una cuenta. Google Maps conserva funciones específicas de navegación que no están disponibles desde esta herramienta.

Señalar el lugar hace la búsqueda más conversacional

Una búsqueda convencional exige explicar mediante palabras dónde quieres encontrar algo. La nueva alternativa añade otra posibilidad: marcar un punto y sus alrededores antes de indicar qué necesitas. La referencia geográfica y el lenguaje natural pasan a formar parte de una misma petición.

Google todavía no ha detallado oficialmente el alcance específico de “Map”, incluidos los idiomas, cuentas y regiones que pueden recibirlo. La compañía indica que determinadas capacidades relacionadas con Google Maps se habilitan gradualmente, por lo que el acceso puede no aparecer al mismo tiempo en todos los celulares.

La novedad reduce la distancia entre localizar un sitio y decidir qué hacer allí. Google Maps continúa concentrando la navegación, mientras la IA puede encargarse de interpretar una pregunta relacionada con el espacio seleccionado. La diferencia está en poder comenzar señalando dónde quieres buscar, sin tener que conocer previamente el nombre o la dirección exacta.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)