Apple estaría preparando una renovación del Centro de Notificaciones del iPhone con iOS 28. Por ahora, las fuentes no han adelantado qué cambiaría en su diseño ni cómo se organizarían las alertas.

La posibilidad de una renovación coincide con las críticas a Apple por la publicidad en las notificaciones. Uno de los cuestionamientos es la falta de consistencia con la que aplica las normas de la App Store para controlar el envío de contenido promocional.

Algunas apps utilizan las notificaciones y las actividades en directo (Live Activities), que muestran información actualizada en la pantalla de bloqueo, para difundir contenido comercial. De esta manera, las ofertas y los descuentos pueden aparecer junto a conversaciones personales, recordatorios y otros avisos importantes.

Las reglas de la tienda exigen que las aplicaciones obtengan una autorización explícita para enviar mensajes promocionales y ofrezcan una opción para desactivarlos.

Algunos Pixel ya clasifican las notificaciones

Google ofrece una alternativa para organizar estos contenidos mediante una función que los distribuye automáticamente en categorías como promociones, noticias, redes sociales y sugerencias. Las dos primeras están habilitadas de forma predeterminada, mientras que las restantes pueden activarse desde los ajustes del celular.

Según la documentación oficial de Google, el organizador está disponible desde los Pixel 9, incluidos los modelos plegables, con excepción de los Pixel 9a y 10a. Su funcionamiento está limitado al inglés, alemán y japonés, en determinadas regiones.

Una alternativa similar en el iPhone permitiría separar las ofertas comerciales de otros avisos sin necesidad de desactivar por completo las comunicaciones de una aplicación. Sin embargo, esta posibilidad parte de una comparación con los dispositivos de Google y no de una característica filtrada.

Si Apple mantiene su calendario habitual, iOS 28 se presentaría en la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) de 2027 y llegaría al público en septiembre. La compañía no ha anunciado esas fechas.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)