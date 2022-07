¿Notificaciones spam? así puedes desactivarlas

Alguna vez escuché como dato curioso que, en promedio, las personas tienen cien aplicaciones instaladas en sus teléfonos, para mí eran muchas. Al revisar las apps que tengo en mi celular, me di cuenta que son muchas más de cien; te aseguro que, si revisas, tendrás esas o más. Ahora, puede que no notemos la cantidad de apps que tenemos instaladas…hasta que empiezan a llegar cientos de notificaciones al día, de las cuales, algunas no nos interesan.

Si quieres dejar de ver este tipo de notificaciones, pero no quieres desinstalar las aplicaciones que las envían, te contamos cómo puedes deshacerte de ellas. Esto funcionará para los mensajes tipo ofertas, eventos, publicidad, etc. que no son relevantes para ti y que llenan tu barra de notificaciones día a día.

La solución: desactivar las notificaciones

Desactivar las notificaciones es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es dirigirte a los ajustes de tu teléfono, en algunos celulares aparecerá como ‘configuración’ y en otros como ‘ajustes’. Una vez estés adentro, deberás buscar la sección ‘aplicaciones’, verás todas las apps que tienes instaladas en el celular, tanto las nativas como las que has instalado manualmente.

Debes tener claro cuál o cuáles son las aplicaciones que te envían las notificaciones que no te interesan. Ahora, deberás buscar en el listado esa/s aplicación/es; cuando pulses sobre esa app, verás una opción denominada ‘notificaciones’, ingresa allí. Verás la cantidad de mensajes que te envía la aplicación durante el día, al frente, un botón que se enciende y se apaga. Bastará con que desactives este botón para que las notificaciones no te sigan inundando la barra de navegación.

Si en algún momento te arrepientes de eliminar las notificaciones o elegiste la aplicación incorrecta, siempre podrás deshacer la opción. El procedimiento para volver a ver los mensajes, es exactamente el mismo, la diferencia es que esta vez deberás dejar activado el botón, así llegarán de nuevo todas los anuncios de esa app.

Imagen: Pixabay