Desde aplicaciones que ofrecen nuevas formas de acceder a contenidos digitales hasta videojuegos que reinventan las reglas del ajedrez, Apple dio a conocer las propuestas que competirán por los reconocimientos anuales de su tienda digital.

Este 18 de noviembre, la compañía anunció los 45 finalistas de los App Store Awards 2026. La selección estuvo a cargo de los equipos editoriales de la tienda en diferentes países, que evaluaron aspectos como el diseño, la innovación tecnológica, la experiencia de uso y el impacto cultural.

Los ganadores se conocerán en las próximas semanas. Mientras tanto, la lista permite descubrir alternativas de entretenimiento, productividad, educación, fotografía, salud y bienestar disponibles en el ecosistema de la marca.

¿Qué aplicaciones y videojuegos compiten por dispositivo?

Entre las nominaciones para iPhone destaca ElevenReader, que convierte textos escritos en narraciones con voces generadas mediante inteligencia artificial (IA). Por su parte, (Not Boring) Camera recrea la estética de las cámaras retro, mientras que Raylie ofrece recorridos guiados personalizados durante los vuelos.

En el caso del iPad, Cosmos permite crear tableros de inspiración visual y Mockup facilita el diseño de sitios web. Para los computadores Mac sobresalen Paste, que amplía las funciones del portapapeles, y Things 3, orientada a la organización de tareas.

Esta es la lista de nominados por categoría y dispositivo.

Categoría Finalistas App del año para iPhone ElevenReader, (Not Boring) Camera, Raylie Juego del año para iPhone BALL x PIT, DAVE THE DIVER, Gambonanza App del año para iPad Cosmos, Kiddopia, Mockup Juego del año para iPad Aniimo, Arknights: Endfield, Where Winds Meet App del año para Mac Paste, Things 3, Ulysses Juego del año para Mac Big Walk, Blue Prince, Crimson Desert Juego del año de Apple Arcade Perchang World, PowerWash Simulator, La casita de Pusheen App del año para Apple Vision Pro Adobe Premiere, MLB, Museas Juego del año para Apple Vision Pro Cueva de las Manos, Ping Pong Club, Spatial Ops App del año para Apple Watch Bevel, Moonlitt, StressWatch App del año para Apple TV Case Solved: The London Files, Letterboxd, Pocket Casts Apps de impacto cultural Brilliant, chilli, Hearing Buddy, Karrot, setlog, Unedo Juegos de impacto cultural and Roger, Consume Me, PancitoMerge, Sago Mini Jinja’s Garden, Spilled!, Tiny Bookshop

La inclusión y el medioambiente tienen su propio reconocimiento

Los App Store Awards reservan dos categorías para iniciativas que abordan temas sociales, educativos, culturales y ambientales, independientemente del dispositivo para el que fueron desarrolladas.

Entre ellas figuran Hearing Buddy, que ayuda a las personas con dificultades auditivas a seguir conversaciones; Karrot, que fomenta la economía circular entre vecinos, y Brilliant, centrada en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias.

En el segmento de videojuegos, PancitoMerge rinde homenaje a la gastronomía mexicana, Consume Me aborda los trastornos de la conducta alimentaria y Spilled! propone limpiar vías fluviales contaminadas como parte de su dinámica.

Imagen: Apple