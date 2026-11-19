as apps de apuestas deportivas pueden presentar problemas de funcionamiento después de una actualización. Cierres inesperados, bloqueos en la pantalla de inicio y dificultades para acceder a la cuenta son algunos de los inconvenientes que pueden experimentar los usuarios de dispositivos Android y iOS.



Estas aplicaciones dependen de una comunicación constante con los servidores de las casas de apuestas, que actualizan las cuotas y los mercados a lo largo del día.

Por esta razón, los desarrolladores de apps para apostar en deportes publican nuevas versiones con regularidad, tanto para adaptarse a los cambios en las plataformas de los operadores como para garantizar la compatibilidad con los diferentes modelos de celulares y sistemas operativos.

Sin embargo, una actualización puede generar conflictos con los archivos almacenados en el dispositivo y afectar el funcionamiento de la aplicación.

¿Cómo identificar una actualización defectuosa?

Aunque los problemas pueden variar según el dispositivo, algunos de los síntomas más frecuentes son:

La aplicación se cierra segundos después de abrirla.

El logotipo o el indicador de carga permanece en pantalla sin permitir el acceso al menú principal.

La sesión se cierra repetidamente durante el uso de la aplicación.

Aparece un mensaje que solicita una actualización, aunque ya se ha instalado la versión más reciente.

El cierre de una sesión después de instalar una nueva versión no siempre indica un error. Debido a que estas plataformas manejan información financiera y documentos de identidad, algunas solicitan nuevamente la contraseña o la autenticación biométrica como medida de seguridad.

¿Por qué fallan las apps de apuestas deportivas?

Una actualización modifica el código de la aplicación, pero puede conservar archivos y configuraciones de versiones anteriores. Cuando estos elementos no son compatibles, pueden producirse errores de funcionamiento.

Entre las causas más habituales se encuentran:

Datos en caché obsoletos : las aplicaciones almacenan archivos temporales para agilizar la carga de contenidos. Estos pueden generar conflictos con una nueva versión.

: las aplicaciones almacenan archivos temporales para agilizar la carga de contenidos. Estos pueden generar conflictos con una nueva versión. Espacio de almacenamiento insuficiente : Google advierte que los dispositivos Android pueden presentar problemas de funcionamiento cuando tienen menos del 10 % de almacenamiento disponible.

: Google advierte que los dispositivos Android pueden presentar problemas de funcionamiento cuando tienen menos del 10 % de almacenamiento disponible. Sistema operativo desactualizado : algunas aplicaciones dejan de ser compatibles con versiones antiguas de Android o iOS, lo que puede afectar a los celulares que ya no reciben actualizaciones del sistema.

: algunas aplicaciones dejan de ser compatibles con versiones antiguas de Android o iOS, lo que puede afectar a los celulares que ya no reciben actualizaciones del sistema. Restricciones de batería R: fabricantes como Samsung y Xiaomi incorporan funciones de ahorro de energía que pueden limitar la actividad de las aplicaciones en segundo plano.

R: fabricantes como Samsung y Xiaomi incorporan funciones de ahorro de energía que pueden limitar la actividad de las aplicaciones en segundo plano. Versiones retiradas: los operadores pueden deshabilitar versiones antiguas de sus aplicaciones cuando realizan cambios en sus plataformas.

Si otras aplicaciones, como las de correo electrónico o servicios bancarios, presentan fallas simultáneamente, el problema podría estar relacionado con Android System WebView, un componente del sistema operativo que permite visualizar contenido web dentro de las aplicaciones.

En ocasiones anteriores, errores en este componente han provocado cierres inesperados de aplicaciones en dispositivos Android.

Cómo solucionar los problemas en Android

Android permite realizar diferentes acciones para corregir errores de funcionamiento. Los nombres de los menús pueden variar según el fabricante y la versión del sistema operativo.

Reinicia el celular . Esta acción puede resolver problemas relacionados con procesos bloqueados.

Comprueba el espacio disponible. Ingresa a Ajustes > Almacenamiento y elimina los archivos o las aplicaciones que no utilices.

. Esta acción puede resolver problemas relacionados con procesos bloqueados. Comprueba el espacio disponible. Ingresa a Ajustes > Almacenamiento y elimina los archivos o las aplicaciones que no utilices. Borra la caché . Accede a Ajustes > Aplicaciones, selecciona la aplicación correspondiente y pulsa Almacenamiento > Borrar caché.

. Accede a Ajustes > Aplicaciones, selecciona la aplicación correspondiente y pulsa Almacenamiento > Borrar caché. Revisa la configuración de la batería . Comprueba si las restricciones de actividad en segundo plano están afectando el funcionamiento de la aplicación.

. Comprueba si las restricciones de actividad en segundo plano están afectando el funcionamiento de la aplicación. Busca actualizaciones pendientes . Ingresa a Google Play y verifica si el desarrollador ha publicado una versión que corrija los errores.

. Ingresa a Google Play y verifica si el desarrollador ha publicado una versión que corrija los errores. Reinstala la aplicación. Ten presente que este procedimiento puede eliminar los datos almacenados localmente.

Cómo solucionar los problemas en iPhone

A diferencia de Android, iOS no dispone de una opción general para eliminar la caché de cada aplicación de manera individual. No obstante, existen diferentes alternativas para corregir los errores.

Cierra completamente la aplicación . Accede al selector de aplicaciones y desliza su vista previa hacia arriba.

. Accede al selector de aplicaciones y desliza su vista previa hacia arriba. Reinicia el iPhone .

. Comprueba las actualizaciones disponibles . Ingresa a la App Store y revisa si hay una nueva versión. Verifica, además, si existen actualizaciones pendientes de iOS.

. Ingresa a la App Store y revisa si hay una nueva versión. Verifica, además, si existen actualizaciones pendientes de iOS. Desinstala la aplicación sin eliminar sus datos . Accede a Configuración > General > Almacenamiento del iPhone y selecciona la opción correspondiente.

. Accede a Configuración > General > Almacenamiento del iPhone y selecciona la opción correspondiente. Elimina la aplicación y vuelve a instalarla. Apple advierte que este procedimiento puede borrar los datos almacenados localmente.

¿Qué ocurre con una apuesta cuando la aplicación se cierra?

Las transacciones aceptadas por las casas de apuestas se registran en los servidores del operador y no exclusivamente en el dispositivo del usuario.

Si la aplicación se cierra antes de mostrar un mensaje de confirmación, esto no significa necesariamente que la transacción haya sido rechazada. Es posible que el servidor haya procesado la solicitud, aunque la notificación no aparezca en pantalla.

Por ello, es importante comprobar el historial de transacciones y el saldo de la cuenta para evitar operaciones duplicadas. Si existen inconsistencias, lo recomendable es contactar al servicio de atención al cliente del operador.

¿Qué pasa cuando el problema no está en el celular?

Los mantenimientos programados, las interrupciones en los servidores y las actualizaciones defectuosas pueden afectar simultáneamente a varios usuarios. En estos casos, modificar la configuración del dispositivo no necesariamente resolverá el inconveniente.

Las reseñas recientes de Google Play y la App Store pueden ayudar a identificar si otros usuarios están experimentando problemas similares.

Según un análisis de Legalbet, un sitio especializado en aplicaciones de apuestas, aproximadamente la mitad de las reseñas de Google Play que examinó correspondían a comentarios de cinco estrellas, de una sola línea y sin información detallada.

Al excluir estos comentarios, las calificaciones de varias aplicaciones analizadas disminuyeron más de dos puntos. Los especialistas del sitio recomiendan consultar las reseñas recientes de tres y cuatro estrellas, debido a que suelen incluir descripciones más específicas de los problemas.

Si el error persiste, es conveniente proporcionar al equipo de soporte el modelo del celular, la versión del sistema operativo, la versión de la aplicación y una descripción del inconveniente. Una grabación de pantalla que no exponga información personal o financiera puede facilitar la identificación del problema.

Reconocer el origen de las fallas en las apps de apuestas deportivas permite determinar si el inconveniente está relacionado con el dispositivo, una actualización defectuosa o una interrupción en los servicios del operador.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)