Google explica qué causó la caída de sus servicios

Durante 50 minutos, el día 14 de diciembre, los usuarios de Google a nivel global no pudieron usar ninguno de los servicios de la compañía, desde YouTube hasta Google Workplace tuvieron fallas en el sistema y mientras muchos pensaron que era culpa de su Internet, de los datos de su celular y hasta que se las había olvidado la contraseña, en realidad era problema de una compañía de la que nos hemos hecho dependientes en el día a día.

Google hizo las correcciones necesarias y después de varios memes y quejas en redes sociales, muchos lograron empezar su semana. La empresa identificó lo que causo la caída global y resulta que por unos minutos se quedó sin memoria. Así es, la falla fue porque un servidos interno llegó a su límite, lo que causó el malfuncionamiento en los procesos de identificación y autenticación de los usuarios.

De acuerdo con un vocero, el sistema de manera automática debió generar más espacio, pero no lo hizo, causando la caída de los servicios. Para muchos esto significó un retraso en sus labores diarias, como enviar o revisar el correo electrónico de su trabajo. Mientras que para los que usan servicios como Google Home, seguramente tuvieron problemas dándole órdenes al asistente, resalta el portal The Guardian. Algunos usuarios publicaron en redes que al borrar el historial de navegación o entrar desde una sesión privada del navegador podían usar algunos servicios, pero esto era precisamente porque no necesitaban autenticarse.

Google, por su parte, se disculpó con los usuarios y clientes afectados y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para evitar que una falla debido a esto se vuelva a ocasionar.

Imagen: Janoon028 (Vía Freepik).