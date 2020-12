YouTube y otros servicios de Google están caídos.

Los servicios de Google en la mayoría de plataformas y servicios se han restablecido, incluyendo YouTube. La compañía todavía no ha compartido la razón de su falla masiva.

Google ha actualizado su página de Estado de Google Workspace con la lista de todos los servicios afectados.

Empezar un lunes ya de por si es complicado. Empezar un lunes sin YouTube raya en esas crueldades que solo podemos esperar de 2020. Usuarios en el mundo notaron cerca de las 6:50 AM (hora Colombia) que la plataforma de video más grande de la Internet no está funcionando. En vez de eso, los recibe la imagen de ‘Something went wrong’ de la plataforma.

Pero no solo parece ser un problema exclusivo de YouTube. Otros usuarios han reportado problemas similares con otras plataformas de la compañía. Algunos no pueden ingresar a correos tipo G-Suite. Al momento de escribir este artículo la plataforma de soporte no indica ninguna falla masiva, pero hemos confirmado que el error sí existe.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We’ll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020