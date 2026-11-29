La inteligencia artificial integrada en los celulares de OPPO y OnePlus comenzaría a funcionar bajo un modelo de suscripción. Algunas herramientas de edición fotográfica, traducción y transcripción tendrían límites de uso gratuito, con la posibilidad de pagar para ampliar el cupo disponible.

OnePlus confirmó esta modalidad durante una sesión de preguntas y respuestas en su comunidad oficial. Aunque no detalló las tarifas, unas capturas de pantalla compartidas por Ashok Mor en X revelan tres planes mensuales de ColorOS 17 para India, basados en créditos que se descuentan cada vez que se usa una de las herramientas cubiertas.

La información identifica AI Photo Agent, que permite editar fotografías mediante instrucciones escritas, la traducción en tiempo real y la transcripción como las prestaciones sujetas a este sistema. Los créditos se compartirían entre las tres, mientras que las demás funciones de IA de ColorOS 17 continuarían disponibles sin costo adicional.

Los precios de los planes mensuales serían los siguientes.

Plan Precio mensual aproximado Créditos Ediciones de fotos Minutos de traducción Basic 3 dólares 20.000 50 100 Pro 6 dólares 50.000 125 250 Ultra 10 dólares 100.000 250 500

Las cantidades de ediciones fotográficas y minutos de traducción son alternativas de consumo, no beneficios acumulables. También sería posible adquirir paquetes adicionales desde aproximadamente 2 dólares por 10.000 créditos. Estos tendrían una vigencia de un año.

OPPO regalaría 10.000 créditos mensuales durante doce meses. La promoción podría activarse hasta el 30 de noviembre de 2027, una sola vez por dispositivo o cuenta, y complementaría el cupo habitual o el plan contratado. Por ahora, no se han confirmado las tarifas ni la implementación del servicio en otros mercados.

Samsung también exploraría un modelo de pago

El modelo de pago para la IA de OPPO y OnePlus se asemeja al que estaría evaluando Samsung con Galaxy AI Premium. Las filtraciones apuntan a una suscripción de 4,99 dólares mensuales que cuadruplicaría el límite de uso gratuito de determinadas herramientas y permitiría adquirir créditos adicionales. La compañía ha asegurado que las prestaciones básicas de Galaxy AI seguirán siendo gratuitas.

Una diferencia importante frente a las suscripciones tradicionales de IA es que el sistema de créditos vincula el gasto con la frecuencia de uso. Comprar un celular compatible ya no garantizaría el acceso ilimitado a todas las herramientas incorporadas en su sistema operativo.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)