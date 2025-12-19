Honor avanza en el desarrollo de su próximo plegable de gama alta con el Honor Magic V6, un dispositivo que, según filtraciones, buscaría posicionarse como un rival directo de Samsung en el segmento premium. La propuesta mantendría el formato conocido, pero con avances concretos en fotografía, autonomía y rendimiento.

Uno de los cambios más relevantes estaría en la batería. Mientras el Magic V5 ofrece 5.820 mAh, el Honor Magic V6 podría incorporar una batería de doble celda de hasta 7.200 mAh. Este sistema divide la capacidad en dos celdas internas que trabajan juntas, mejorando autonomía y control térmico sin aumentar el grosor.

En términos de potencia, se espera que el Honor Magic V6 integre el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en 3 nm. No obstante, algunas filtraciones sugieren que Honor podría optar por el Snapdragon 8 Gen 5 estándar para contener costos, sin renunciar a un rendimiento de primer nivel.

Te puede interesar: Motorola prepara un plegable tipo libro para competir en la gama alta

El apartado fotográfico sería el más llamativo. Diversas fuentes coinciden en que el Honor Magic V6 podría convertirse en el primer plegable en integrar una cámara principal de 200 megapíxeles, un salto importante frente a los sensores del Magic V5 y poco habitual en este formato.

Este sistema se complementaría con un teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3x, reforzando la versatilidad sin alterar el planteamiento general del módulo de cámaras. La intención sería competir directamente con los Galaxy Z Fold en calidad fotográfica, uno de los puntos clave del segmento.

En software, el dispositivo podría debutar con MagicOS 10 y una versión más reciente de Android, reforzando la estrategia de Honor de diferenciarse mediante optimizaciones específicas para pantallas plegables, multitarea y consumo energético, además de un mayor horizonte de soporte.

Por ahora, Honor no ha confirmado precio ni fecha de lanzamiento. Los rumores apuntan a una presentación antes de que finalice 2025 y a un posicionamiento claramente premium, con un costo alineado al de los plegables más avanzados del mercado.

Si la marca mantiene la estrategia del Magic V5, el Honor Magic V6 debutaría primero en China y luego llegaría a Europa, además de mercados de Oriente Medio, África y Asia fuera de China. En Norteamérica y América Latina, su disponibilidad inicial sería principalmente vía importadores.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT