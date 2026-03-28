Estos son los celulares más vendidos del mundo con baterías de más de 6000 mAh en 2026

La carrera por mejorar la autonomía de los celulares empieza a reflejarse con claridad en las cifras globales. Un nuevo informe de Counterpoint Research muestra que la capacidad promedio de las baterías alcanzó los 5.291 mAh en enero de 2026, lo que representa un aumento cercano a los 400 mAh frente al mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor crecimiento interanual registrado desde finales de 2021.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que la batería sigue siendo uno de los factores que más influye en la decisión de compra. Los fabricantes han optado por aumentar la capacidad como una forma directa de responder a esa demanda, sin depender únicamente de optimizaciones de software o eficiencia energética.

El cambio también se refleja en la composición del mercado. Los smartphones con baterías iguales o superiores a 6.000 mAh pasaron de representar el 10 % de las ventas globales en enero de 2025 al 29 % en el mismo mes de 2026. En otras palabras, casi uno de cada tres dispositivos vendidos hoy pertenece a esta categoría.

En este segmento, las marcas chinas marcan el ritmo. Fabricantes como Xiaomi, vivo, OPPO y HONOR ocupan la totalidad del listado de los diez modelos más vendidos con baterías de gran capacidad. Entre ellos, el Redmi 15C 4G se posiciona como el líder, con una participación del 3,6 %, impulsado por su precio accesible y su distribución en múltiples mercados.

Baterías más grandes sin sacrificar diseño

Uno de los factores que explica este avance es la adopción de baterías de silicio-carbono (SiC). Esta tecnología permite aumentar la capacidad sin que los equipos ganen peso o grosor, un punto crítico para mantener diseños competitivos. De hecho, seis de los diez smartphones más vendidos en el segmento de más de 6.000 mAh ya integran este tipo de baterías.

Algunos fabricantes han ido más allá. El HONOR X70 5G, por ejemplo, alcanza los 8.300 mAh, una cifra que hasta hace poco era poco común en dispositivos convencionales. A esto se suma carga rápida de hasta 80 W, tanto por cable como inalámbrica, lo que busca compensar los tiempos de recarga asociados a baterías más grandes.

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Sin embargo, el acceso a estas innovaciones no es uniforme. Seis de los diez modelos más vendidos en esta categoría solo están disponibles en China. Las regulaciones internacionales sobre capacidad de batería y transporte limitan la llegada inmediata de estos dispositivos a otros mercados. Esto ha generado una brecha: en promedio, China supera por más de 1.000 mAh la capacidad de batería frente al resto del mundo.

El informe también advierte sobre factores que podrían moderar esta tendencia. La escasez de memoria y el aumento en los costos de producción presionan a los fabricantes a ajustar sus portafolios. Se espera que en 2026 el mercado global de smartphones registre una caída cercana al 12 % en envíos.

Aun así, la evolución de las baterías no se detendrá. La industria apunta a nuevos avances técnicos hacia 2027, con la expectativa de escalar estas soluciones a producción masiva en los años siguientes. Mientras tanto, el crecimiento continuará, aunque a un ritmo más gradual.

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