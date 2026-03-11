Celulares baratos 2026: los 12 modelos más económicos desde $399.900

El precio de los celulares sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos usuarios en Colombia. Mientras los modelos de gama alta superan fácilmente los tres millones de pesos, en el mercado todavía existen alternativas mucho más asequibles. Varias marcas mantienen teléfonos básicos que priorizan batería, pantallas grandes y suficiente memoria para tareas cotidianas como usar WhatsApp, navegar en internet o revisar redes sociales.

Fabricantes como Xiaomi, Samsung, Motorola, Realme, Honor y Huawei compiten con modelos que en algunos casos cuestan menos de 300.000 pesos. La mayoría de estos equipos prioriza pantallas grandes y baterías de larga duración, aunque utilizan procesadores modestos y cámaras básicas.

Uno de los ejemplos más claros es el Xiaomi Redmi A5, que llegó al mercado en abril de 2025. Este equipo se ha convertido en uno de los teléfonos más baratos disponibles en el país. Cuenta con pantalla de 6,88 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, procesador UNISOC T7250, versiones de 3 o 4 GB de RAM y una batería de 5.200 mAh. Su precio ronda los 399.900 pesos, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más accesibles del mercado colombiano.

Dentro de la misma marca también aparece el Xiaomi Redmi 15C 5G, que ofrece conectividad 5G y un hardware algo más potente. Este modelo incorpora una pantalla de 6,9 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 6300 y batería de 6.000 mAh. Su precio promedio en Colombia se sitúa cerca de 800.000 pesos.

Otra marca que ha reforzado su presencia en la gama económica es Honor. Su modelo más barato actualmente es el Honor X5c, un teléfono con pantalla de 6,74 pulgadas, procesador Helio G81 y batería de 5.260 mAh. El equipo se vende en tiendas y plataformas de comercio electrónico por alrededor de 550.000 pesos.

En un escalón superior aparece el Honor X6b 5G, que suma pantalla AMOLED de 120 Hz y procesador Snapdragon 4 Gen 2 compatible con redes 5G. Su precio puede superar el millón de pesos dependiendo de la versión.

La marca Realme también apuesta por baterías grandes en la gama baja. El Realme C71, lanzado en 2025, destaca por su batería de 6.000 mAh y almacenamiento de 256 GB, algo poco común en este rango de precio. En Colombia suele encontrarse cerca de 600.000 pesos. Otro modelo popular es el Realme C75, que alcanza unos 800.000 pesos y mantiene una batería cercana a los 5.800 mAh.

En el caso de Motorola, uno de los teléfonos más económicos es el Motorola Moto G06, que incluye pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 5.200 mAh y configuraciones de hasta 256 GB de almacenamiento. Su precio ronda los 490.000 pesos. También se encuentra el Motorola Moto G15, un modelo de entrada que puede bajar a 450.000 pesos en promociones.

Entre las marcas tradicionales, Samsung mantiene en el mercado el Samsung Galaxy A05s, que cuesta alrededor de 450.000 pesos. Este equipo ofrece pantalla Full HD de 6,7 pulgadas, procesador Snapdragon 680 y batería de 5.000 mAh. Un escalón arriba aparece el Samsung Galaxy A15, con pantalla AMOLED y precio cercano a 500.000 pesos.

Por su parte, Huawei aún mantiene algunos dispositivos económicos en el mercado colombiano. Entre ellos está el Huawei Nova Y61, con batería de 5.000 mAh y precio cercano a 600.000 pesos, y el Huawei Nova Y70, que puede alcanzar los 800.000 pesos y destaca por su batería de 6.000 mAh.

Comparación de precios de celulares económicos

Marca Modelo Precio aproximado en Colombia Xiaomi Redmi A5 $399.900 Motorola Moto G15 $450.000 Samsung Galaxy A05s $450.000 Motorola Moto G06 $490.000 Samsung Galaxy A15 $500.000 Honor X5c $550.000 Realme C71 $600.000 Huawei Nova Y61 $600.000 Xiaomi Redmi 15C 5G $800.000

En términos de relación precio-beneficio, los modelos con baterías más grandes y mayor almacenamiento suelen ofrecer mejores resultados en el uso diario. Equipos como el Redmi A5 o el Realme C71 destacan por su bajo costo y autonomía, mientras que alternativas como el Redmi 15C 5G o el Honor X6b 5G permiten acceder a redes 5G dentro de un presupuesto moderado.

La competencia en la gama baja muestra que, incluso con menos de un millón de pesos, todavía es posible encontrar celulares actuales capaces de cubrir las necesidades básicas de comunicación, entretenimiento y trabajo móvil.