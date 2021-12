Nominada a mejor película 2021: The power of the dog

The power of the dog, es dirigida por Jane Campion y producida por Netflix. Combina el western con el drama, con ‘Doctor Strange’ como protagonista (Benedict Cumberbatch), acompañado de Jesse Plemons y Kirsten Dunst.

La película se desarrolla en la América rural, en la que se narra la vida de una pareja de hermanos que se dedican a la crianza de reses. Sin embargo, son demasiado diferentes. Phil, es el clásico ‘ranchaero’ vestido con camisas de jean, sombrero y botas de cuero cabalgando en su fiel compañero. Tiene personalidad ruda y es de pocos amigos, de hecho, siente orgullo por seguir la tradición familiar de conquistar terrenos de manera violenta.

Por otro lado, vemos a su hermano George, un tipo totalmente opuesto a su hermano. Debido a su delicadeza no encaja en el modelo de masculinidad imperante, pero tiene mucha más diplomacia y vida social que su hermano. Le gusta vestir de traje, acompañado de sombreros.

Entre los imponentes paisajes de Nueva Zelanda, los hermanos empiezan a entrar en conflictos cuando George lleva a su esposa y su hijo a vivir bajo el mismo techo que su hermano. Phil no soporta el poder que quiere tener la esposa de George y termina torturándola psicológicamente. Por otro lado, empieza a entablar una amistad poco probable con su sobrino.

Aunque la película transcurre lentamente y está fraccionada por capítulos, los roles de la familia Burbank se empiezan a intercambiar antes de que siquiera lo notes. Es un filme que requiere atención y ver al menos dos veces para disfrutar cada uno de los detalles y pistas que Campion ha dejado a lo largo del largometraje.

Es por eso que The power of the dog está nominada en la categoría de Mejor película 2021 en los premios ENTER.CO. Si piensas que esta película merece el primer puesto no olvides votar en el botón a continuación.

Imagen: Montaje ENTER.CO