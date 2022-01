Los nominados a mejor anime en los premios ENTER.CO 2021

Cada año son más las personas que ven anime. Hay que dar las gracias a Netflix, pero también a series como Star Wars: Visions, que comprobaron que sus límites no se limitan a las historias que suelen venir de oriente. Fue un buen año porque recibimos Funimation en Latinoamérica y con esto ahora estamos más cerca que nunca a la posibilidad de ver todos los animes de temporada de manera legal y apoyar a la industria que tantas alegrías nos ha traído. Fue un año de promesas, con las expectativas de series como Chainsawman, Spy x Family, Kaguya Sama y muchas otras series en el horizonte del próximo año.

Así, seleccionar la mejor serie anime del año no fue una tarea sencilla. Cada temporada trajo sus glorias. Algunas series como Wonder Egg Priority casi quedaron incluidas, pero la selección final no perdona malos capítulos. Otros shows perdieron la marca no por ser buenos, sino porque quedaron opacados por esas joyas que simplemente nos quitaron el aliento.

La cosa es que, con todo lo que nos esforzamos, solo pudimos limitar la lista a cinco series anime:

– Mushoku Tensei.

– Odd Taxi.

– Ousama Ranking.

– Komi-san wa, Comyushou desu.

– Fumetsu no Anata E.

Sin embargo, en los premios ENTER.CO creemos que es importante que nuestros lectores también tengan la oportunidad de expresar su voz. Por eso, ahora es tu turno de escoger la mejor serie anime de esta lista. En este enlace podrás ingresar para votar por la serie que creas es la mejor de nuestra selección. Dentro de dos semanas publicaremos los resultados, incluyendo también nuestra elección de la mejor opción.

¿Coincidirán nuestros ganadores? ¿Cuál será el mejor anime del año? Leemos sus pronósticos en nuestros comentarios.

Imágenes: Montaje ENTER.CO