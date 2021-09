Lo malo de que los capítulos de las series de Disney+ salgan cada semana es que nos ha desacostumbrado a las maratones. Sin embargo, hay una urgente que deberían hacer este fin de semana: Star Wars: Visions. La antología anime inspirada en el universo de George Lucas es uno de los productos más interesantes que han salido de la franquicia en los últimos años. Sin estar dentro del canon, Lucasfilm le dio luz verde a los estudios involucrados para que hicieran lo que quisieran con sus historias, sin prestar mayor atención a la continuidad. Lo que dio como resultado algunas historias bastante curiosas y únicas… y otras no tanto.

En ENTER.CO nos hemos puesto la tarea de organizar los capítulos de esta antología de nuestros menos favoritos a los que nos encantaron. Esto es: de mejor a peor, los capítulos de Star Wars Visions.

9 – Tatooine Rhapsody – Studio Colorido

Un padawan que decide convertirse en estrella de rock es una buena premisa. Pero en medio de todas las otras historias que esta antología quiere contar, simplemente se siente un poco menos… interesante. El estilo de arte chibi también hace sentir a este corto como una aventura aislada de las demás, por no mencionar que la versión doblada al inglés de su canción necesita un poco más trabajo.

8 – The Elder – Trigger

Esta historia seguramente sería la última, de no ser porque su escena de combate es de las mejores de la antología. Pero este vendría a ser uno de los pocos puntos a redimir de The Elder. Los personajes en esta historia son los más planos y aburridos de toda la antología y la historia realmente nunca termina de aterrizar. ¿Un jedi y un padawan encontrando a un Sith? Eso es todo lo que hay en la historia, que además de su combate no nos deja ver ni la magia del estudio ni la de su universo.

7 – The Village Bride – Kinema Citrus

En tema de construcción de mundo y escenarios, solo hay una historia más que le gana a The Village Bridge. Del mismo estudio de ‘Made in Abyss’ llega esta historia que realmente no trae mucho nuevo y cuya historia resbala a menudo en lo que ya nos han contado, lo que ya sabemos y lo que no nos interesa. El problema principal aquí es que salimos de este capítulo sin entender… ¿cuál era el propósito de todo? ¿Por qué la jedi estaba usando máscara? ¿Por qué estaba allí?, ¿Qué tenía que ver la boda?

6 – The Duel – Kamikaze Douga

Star Wars Visions inicia muy buen con The Duel. Aunque el CG combinado con animación puede no ser del gusto de todos, Kamikaze Douga ya nos había demostrado que puede hacer muy buenas cosas, con Ninja Batman. Mi única queja real (e infantil) es que me habría gustado ver más coreografías con la espada laser/sombrilla. Pero un Sith-Ronin que está cazando a otros Sith… este homenaje a Kurozawa es de lo mejor que tiene para ofrecer la antología.

5 – T0-B1 – Science Saru

Una de las propuestas más interesantes, pero también una de las mejores de Star Wars Visions. Por supuesto había que dejar en manos de Science Saru (Ping Pong the Animation o Eizouken) el crear esta historia que combina Astro Boy con la anécdota de un Jedi retirado y su androide Padawan. Hay momentos en este capítulo que muestran porque este estudio es uno de los más únicos en lo que a animación japonesa respecta, incluso si sus escenas de acción no terminan de aterrizar del todo. Pero al final del día este capítulo entrega lo que buscábamos: una mezcla entre homenaje al anime y Star Wars.

4 – The Twins – Trigger

Es curioso que los dos capítulos de Trigger estén en extremos opuestos. Pero es que desde el inicio The Twins gritaba a todo pulmón ser un capítulo del estudio. Y es que la mejor manera de describirla es Kil la Kill, pero en el espacio. El uso de partículas o el diseño de las armaduras tienen ese estilo que muestra la razón por la que sus producciones son imposibles de olvidar. La escena de pelea es espectacular y la manera en la que entrega su historia es sencilla, pero perfecta para una historia de acción.

3 – Akakiri – Science Saru

Hacía falta una historia oscura en esta antología, pero Akakiri es simplemente la conclusión perfecta a la antología. Algunos podrán acusar a esta historia el que cuente de manera diferente la historia de Anakin… pero incluso esto lo hace mejor y con menos tiempo. El estilo visual de la última parte es simplemente precioso, con la imagen final de este Jedi abandonando al amor de su vida, porque el que ha sacrificado todo aquello en lo que creía. Es una de esas historias en las que no puedes dejar de pensar. Science Saru lo ha hecho de nuevo.

2 – The Ninth Jedi – Production IG

Esta es una historia que te coge por sorpresa y luego no te suelta. La premisa de un grupo de Jedi que se reúnen para recibir sables de luz, después de que la mayoría han desaparecido, ya tiene su encanto. Pero luego le sumas sus giros al final y tienes una historia que es tan corta… pero al mismo tiempo se siente tan grande. Las escenas de acción de Production IG acá también se llevan aplausos, especialmente las que incluyen el movimiento en el deslizador. Incluso sus robots tienen personalidad suficiente para pedir una serie.

1 -Lop and Ochō – Geno Studio

Este capítulo me tomó por completo de sorpresa. La premisa inicial de un clan recogiendo a una huérfana parecía normal, hasta que damos el salto en el tiempo y vemos el conflicto principal entre sus personajes. Esta es una de esas historias que se sienten como la mezcla perfecta entre Star Wars y el anime. El diseño de sus personajes, el vestuario utilizado, la manera en la que son representadas sus armas o incluso la batalla con el fondo de un árbol de Sakura… todo en esta corto está una armonía perfecta y nos hacen pedirle a Lucasfilm que le dedique más tiempo a esta premisa sobre el legado, la familia y las promesas rotas. Enorme trabajo de Geno Studio.

Imágenes: Lucasfilm