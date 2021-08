‘Star Wars: Visions’ nos muestra toda su gloria anime en un nuevo tráiler

El primer tráiler de 'Star Wars: Visions' nos muestra cómo luce esta galaxia muy, muy lejana, al mejor estilo del anime... y le sienta el nuevo look.

Ahora que ‘What if’ está demostrando que Disney no se queda atrás en lo que a producciones animadas queda, la emoción por el primer ‘anime’ de Star Wars. ‘Star Wars: Visions’ es una de las producciones más interesantes del universo en tiempos resientes, al traer a estudios de anime de gran nivel y permitirles crear una antología. Un primer teaser nos había mostrado el estilo único que tienen jedi y sith con una animación al mejor estilo de ‘Gurren Lagan’. Pero hoy un tráiler completo nos ha dado un vistazo mucho más amplio de qué podemos esperar.

Los cortos de ‘Star Wars: Visions’ serán animados por siete estudios japoneses. Esta es la lista de capítulos, el estudio responsable por ellos y algunas otras producciones por las que son famosos:

The Duel – Kamikaze Douga (‘JoJo no Kimyou na Bouken’ y ‘Ninja Batman’).

Lop and Ochō – Geno Studio (‘Golden Kamui’, ‘Kokkoku’).

The Twins – Trigger (‘Kill la Kill’, ‘Darling in the FranXX’).

The Elder – Trigger

Tatooine Rhapsody – Studio Colorido (‘Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu’, ‘Burn the Witch’).

The Village Bridge – Kinema Citrus (‘Tate no Yuusha no Nariagari’, ‘Made in Abyss’).

Akakiri – Science Saru (‘Devilmal Cry Baby’, ‘Japan Sinks’).

T0-B1 – Science Saru

The Ninth Jedi – Production IG (‘Shingeki no Kyojin’, ‘Haikyuu!!’).

Un elemento importante es que ninguno de los cortos en ‘Star Wars: Visions’ será canónico. Lucasfilms no prestó atención a que las historias o personajes dentro del proyecto estuvieran vinculados con la cronología e historias de series como ‘El Mandalorian’ o las películas de la franquicia principal. Sin embargo, después del corto, vemos a algunos personajes con todo el potencial para llegar al canon principal de ‘Star Wars’. Después de todo, lo que más hace falta es un sith que utilice una hélice a toda velocidad como su espada de luz.

‘Star Wars: Visions’ se estrenará, de manera exclusiva, en Disney+ el próximo 22 de septiembre.

Imágenes: capturas de pantalla