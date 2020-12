Disney+ anunció una montaña de spinoffs de Star Wars

En una galaxia muy, muy lejana, Disney anunció una montaña de películas, series y cortos inspirados en el universo de ‘Star Wars’. La presentación de ayer de la compañía presentó el panorama completo de planes de entretenimiento para la franquica. Algunas de las noticias que sacamos fueron una nueva plataforma de streaming y una cantidad importante de anuncios sobre la fase 4 del MCU. Pero en este artículo queremos resumir algunas de las novedades de su universo.

Próximas películas de Star Wars

Aunque no tenemos detalles sobre el próximo filme que llegará de la franquicia, se confirmó que será dirigida por Patty Jenkins (‘La Mujer Maravilla’). También se confirmó que el proyecto de Taika Waititi (‘Thor Ragnarok’, ‘Jojo Rabbit’) sigue en camino.

Nuevas series para Disney+

‘Rangers of the New Republic’: será una serie para Disney+ que tendrá lugar dentro de la misma cronología de ‘The Mandalorian’. La serie parece estar centrada en unos personajes por fuera del canon oficial de la franquicia.

‘Ahsoka’: para sorpresa de pocos, Ahsoka Tano tendrá su propia serie para Disney+. El rol será protagonizado de nuevo por Rosario Dawson (que hizo su debut en ‘The Mandalorian’) y también tendrá lugar dentro de la misma continuidad de la primera serie de ‘Star Wars’ para Disney+.

‘Andor’: esta historia tendrá lugar antes de los eventos de ‘Star Wars: Rogue One’. La historia será protagonizada por Diego Luna, como el miembro de la rebelión Cassian Andor. La serie está agendada para ser estrenada en 2022.

‘Obi-Wan Kenobi’: la serie del maestro Jedi de Luke no presentó adelantos, pero sí trajo nuevas noticias. Entre ellas está el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader. La historia tendrá lugar 10 años después de los eventos de ‘Revenge of the Sith’.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

‘The Bad Batch’: De esta serie animada ya teníamos algunos datos. La historia tendrá lugar poco después de los eventos de ‘Revenge of the Sith’ y tendrá como protagonistas al grupo de Stormtroopers llamado ‘The Bad Batch’. La actualización vino acompañada del primer adelanto de la serie animada.

‘Visions’: ‘Star Wars’ ahora se va al formato anime. ‘Visions’ es una serie de cortos animados en el universo de Star Wars que serán dirigidos por algunos de los mejores directores japoneses del género.

‘Lando’: Lando Calrisian tendrá su propia serie de Disney+. No se dieron detalles sobre cuándo llegará a la plataforma o en qué periodo de tiempo tendrá lugar.

‘The Acolyte’: tampoco tenemos muchos nuevos detalles sobre esta serie. La historia llevará a los espectadores a través una serie de tipo misterio/suspenso y tendrá lugar al final de la Era Alta de la Republica.

‘Droids’: por último, Lucasfilm Animation se ha asociado con el equipo de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, para desarrollar un especial de ‘Star Wars’ enfocado en una historia de droides. Este viaje épico nos presentará a un nuevo héroe guiado por R2-D2 y C-3PO.

Imágenes: Montaje ENTER.CO