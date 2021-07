‘Star Wars: Visions’, la serie anime de ‘Star Wars’, no será canónica

Netflix no es el único que le está apostando al anime. Disney+ pronto lanzará su primera serie de este tipo, llamada ‘Star Wars: Visions’ que llevará el mundo de la ‘Guerra de las Galaxias’ a la mano de animados japoneses para un enfoque único en su universo. Este fin de semana el servicio estrenó el primer teaser del show (que puedes ver arriba) y, para ser honestos, luce asombroso.

Sin embargo, una advertencia. Aunque las historia de ‘Star Wars’ tendrán elementos de la franquicia e incluso personajes dentro de la franquicia principal, no serán consideradas como canónicas. Esto quiere decir que sus personajes, eventos y revelaciones no tendrán impacto dentro de las películas principales (o las series live action). La información fue publicada en una publicación de StarWars.com en la que se reveló que la antología de episodios no tiene algún lugar dentro de la línea de tiempo de ‘La Guerra de las Galaxias’:

“Las historias de ‘Star Wars: Visions’ no tenían por qué encajar en la línea de tiempo. Al desarrollar la serie, Lucasfilm tomó la decisión de permitir que los creadores contaran las historias que querían contar, ya fueran personajes establecidos u originales, sin necesidad de vincularse con la cronología más amplia. Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio espacio creativo para explorar todo el potencial imaginativo de la galaxia de Star Wars a través de la lente única del anime», dijo James Waugh.

Esto tiene sentido, considerando la importancia que puede tener el tono de estas historias en comparación con los otros productos (incluso los animados) de la franquicia. El tráiler sin duda nos deja con la idea de que esta es una serie anime, mucho más allá del valor estético o el hecho de que fuera realizado por productores japoneses. “Nos dimos cuenta de que queríamos que fueran lo más auténticos posible para los estudios y creadores que los estaban haciendo, hechos a través de su proceso único, en un medio en el que son tan expertos. Así que la idea era que esta es su visión, haciendo una mezcla de todos los elementos de la galaxia de Star Wars que los inspiraron, con suerte para hacer una serie de antología realmente increíble, diferente a todo lo que hayamos visto antes en la galaxia de Star Wars».

‘Star Wars: Visions’ contará con nueve ‘episodios’, aunque el estudio los ha definido más como cortometrajes. Estos serán producidos por siete estudios japoneses. A continuación, compartimos una lista de los capítulos, seguidos del estudio y algunos de sus proyectos (en caso de que necesites ubivarlos)

The Duel – Kamikaze Douga (‘JoJo no Kimyou na Bouken’ y ‘Ninja Batman’).

Lop and Ochō – Geno Studio (‘Golden Kamui’, ‘Kokkoku’).

The Twins – Trigger (‘Kill la Kill’, ‘Darling in the FranXX’).

The Elder – Trigger

Tatooine Rhapsody – Studio Colorido (‘Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu’, ‘Burn the Witch’).

The Village Bridge – Kinema Citrus (‘Tate no Yuusha no Nariagari’, ‘Made in Abyss’).

Akakiri – Science Saru (‘Devilmal Cry Baby’, ‘Japan Sinks’).

T0-B1 – Science Saru

The Ninth Jedi – Production IG (‘Shingeki no Kyojin’, ‘Haikyuu!!’).

