Google también celebra el día de Star Wars

Hoy es el día de Star Wars. Cada 4 de mayo los fans y no fans de la franquicia ven Internet y redes sociales llenarse de imágenes y memes de la saga y, por supuesto, Google no podía quedarse atrás. Aunque este año no tenemos doodle, si hay un pequeño huevo de pascua en las búsquedas.

Para los que no saben por qué hoy se celebra el día de Star Wars, la explicación es sencilla. No se trata de ningún aniversario; de hecho, la primera salió un 25 de mayo de 1977. Por lo que el este día se celebra gracias a un juego de palabras en inglés: «May the force be with you» («que la fuerza te acompañe»), una forma de saludar común entre los jedi, y mayo 4 suena muy similar «May the Fourth», por lo que este día fue seleccionado por los fans para celebrar las grandes historias personajes que nos ha traído.

Google, por su parte, siempre tiene huevos de pascuas y curiosidades de series y películas, como una forma de divertir a los geek. En cualquier otro día que busques ‘Día de Star Wars’, el buscador simplemente te mostraría los resultados, pero hoy lo celebra con una pequeña animación:

Por supuesto, esto es solo una forma de unirse; de hecho, cualquier búsqueda relacionada con el universo de Star Wars también muestra la animación.

