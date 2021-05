Disney muestra su sable de luz ‘real’ en un nuevo video

La patineta de Marty Mcfly y el sable de luz de Luke Skywalker. Todo nerd que ame las películas de los 80 desea estas dos promesas del futuro. Ahora que Disney ha decidido hacer de Star Wars un producto tan rentable como su universo de Marvel, decidió motivar a las personas a visitar el parque dedicado a la franquicia con una promesa sencilla: un sable de luz ‘real’.

En un evento de prensa, hace unas semanas, Disney anticipó que una de las principales atracciones sería un prototipo de un sable de luz real. En su momento la compañía no entregó mayores detalles o incluso alguna imagen para ver a qué se referían con real. Y el resultado es el mejor juguete (o coleccionable, si quieres parecer cool) que haya existido.

Por supuesto, no se trata de un sable de luz real. El dispositivo tiene un tubo transparente retráctil que se esconde en el mango. Cuando activas la espada, el tubo se extiende al mismo tiempo que enciende la luz (acompañada del icónico sonido), creando la ilusión de un sable de luz real. En el video la ilusión consigue engañar, aunque hay que ver si el sable resulta tan realista en el mundo real y sin los efectos de iluminación que fastidien su truco de magia.

El sable de Luz es parte de la información que Disney está lanzando en el día de Star Wars (May the 4th be with you) para promocionar su nuevo hotel temático de la franquicia: el Star Wars: Galactic Starcruiser. El hotel está construido para simular una nave de tipo crucero galáctico y ofrecer la máxima experiencia de inmersión para los fans de la franquicia.

A inicio de este año la compañía también presentó algunas imágenes de concepto de cómo lucirá su hotel. Puedes verlas a continuación:

Imágenes: Disney Studios