‘What if…?’ tendrá también importancia dentro de la fase 4 del MCU

La próxima serie de Marvel que será estrenada en Disney+ es ‘What if…?’. El proyecto es interesante, no solo por ser la primera serie animada dentro del MCU, sino porque además tiene como centro la idea de realidades alternas. Por supuesto, al igual que no la mayoría de shows como ‘Loki’ o ‘WandaVision’, la pregunta que muchos fans se han hecho es si los eventos en la serie animada tendrán relevancia para la fase 4 del universo cinematográfico. Y la respuesta en este caso es que sí:

Durante una entrevista con Deadline, Brad Winderbaum (vicepresidente de producción y desarrollo para Marvel Studios) habló sobre cuál se espera que sea el impacto de ‘What if…?’ dentro de la fase 4 del MCU. Para sorpresa de muchos, él respondió que no se tratará solo de una antología para quemar tiempo entre la próxima película de Marvel en cines, sino que está ligada con la historia general que el estudio quiere contar en la próxima etapa de su universo de héroes:

«No es una coincidencia que el programa se reanude justo después de ‘Loki’», dijo Winderbaum. “El multi-verso ha estallado en todas las direcciones posibles. ‘What if…?’ nos da la oportunidad de explorar eso… Creo que, sin entrar en grandes detalles, puedo decirte que ‘What if…? como proyecto, como historia que existe en el MCU, es tan importante como cualquier otro y está entretejido en ese tapiz».

Es importante que Winderbaum mencionara ‘Loki’, pues la serie más reciente parecer ser muy importante para la fase 4 del MCU. No solo se reveló que el villano secreto de la historia no era otro que ‘El que permanece’ o ‘Kang el conquistador’, sino que ahora se ha abierto la puerta por completo a los multiversos. ‘What if’ explorará algunas de estas historiasl. Pero, más importante, también parece que entregará algunas pistas o elementos importantes para otros elementos que veremos a futuro. Con esto queremos decir que no descarten que veamos en la pantalla grande a la versión de Peggy Carter que tomó el suero de Súper soldado o al Killmonger que terminó siendo reconocido como Black Panther y rey de Wakanda.

De manera curiosa, las próximas películas del MCU parecen no estar directamente conectadas a los multiversos o a los eventos de ‘Loki’. Tanto ‘Shang-chi’ como ‘Eternals’ parecen contar con sus propias historias de orígenes. Por otro lado, todo lo que tenemos de ‘Spider-Man: No way home’ son una avalancha de rumores que apuntan a que será la primera película de MCU en lidiar con la crisis de los multiversos, sin alguna confirmación por parte de sus estrellas.

Incluso si no estuviera conectada, ‘What if…? parece un show imperdible. El formato animado le permite al estudio explorar posibilidades que parecen exclusivas del formato, como es una versión de ‘Marvel Zombis’. También es un proyecto que va más allá de una serie animada tradicional con la participación de muchas de las estrellas del MCU como Chris Hemsworth, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Clark Gregg, Cobie Smulders, Danai Gurira, Don Cheadle, Emily VanCamp, Evangeline Lilly, Jeff Goldblum, Jeremy Renner, Jon Favreau, Josh Brolin, Karen Gillan, Kat Dennings, Kurt Russell, Leslie Bibb, Mark Ruffalo, Michael B. Jordan, Michael Douglas, Michael Rooker, Natalie Portman, Neal McDonough, Ophelia Lovibond, Paul Bettany, Sebastian Stan, Tom Hiddleston e incluso la última actuación de Chadwick Boseman en el MCU.

‘What if…?’ se estrena el próximo 11 de agosto de manera exclusiva en Disney+.

Imágenes: Marvel Studios