Richard E. Grant regresaría como ‘Loki’, si Marvel se lo pide

Quien diría que al final de ‘Loki’, nuestro Dios favorito no sería la versión de Tom Hiddleston. Richard E. Grant se ganó el corazón de muchos al traer al MCU a la versión clásica de Loki. Como si esto no fuera suficiente, sin duda es la estrella del capítulo cinco del show de Disney+, con una historia y trasfondo que, sin duda, piden a gritos el ser explorada más a profundidad.

Marvel entiende que sus personajes populares son un tesoro. Es la razón por la que ‘Loki’ (el original) no puede morir (o incluso cuando muere, regresa de alguna manera). Así que ahora que el secreto a ha salido a la luz y el Loki ‘clásico’ está muerto, muchos han comenzado preguntar a Richard E. Grant si estaría dispuesto a regresar al MCU. En una entrevista con Entertaiment Weekly respondió a la duda ¿existe la posibilidad de ver el glorioso retorno de su versión de Loki?

“Como acabas de decir, todo es posible. Pero creo que eso se debe a que su sacrificio es tan grande y está saliendo con tanta fuerza, ¿cómo superar eso si tuviera que regresar? No tengo idea. Sabes, no está dentro de mi campo hacer eso. Pero yo no diría que no, si me preguntaran. Ponlo de esa manera”.

Hay varias maneras en la que ‘Loki Clásico’ puede regresar. Su versión parece perfecta para una nueva temporada de ‘What If’, que utiliza a los actores originales para dar voz a los personajes de estas realidades alternas. También podría retornar en algún cameo corto cuando de multiversos se trate (y hay varias historias que parecen perfectas para esta premisa en la fase 4 del MCU).

Por supuesto, también es posible que ‘Loki Clásico’ haya sobrevivido. Después de todo, si esta versión del dios de las mentiras tiene la capacidad de poder crear ilusiones para engañar al mismo Thanos, debe también tener el poder para crear otra nueva ilusión de su muerte.

En cualquier caso, con WandaVision haciendo un homenaje a los trajes originales y ahora Loki trayendo estas referencias, es claro que la mejor manera de explorar estas versiones de los personajes es a través de estas variantes, que se han robado el show. Y ahora tenemos un nuevo Loki favorito, del que cuesta decir adiós.

Favorito después de ‘Loki Cocodrilo’, solo para que quede claro.

Imágenes: Disney