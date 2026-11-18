Por: Mónica María Quiroz, docente de la Escuela de Psicología, Talento Humano y Sociedad del Politécnico Grancolombiano.

Hay una conversación que evitamos cuando hablamos de trabajo y tecnología: la de la vigilancia digital y el control. Nos encanta hablar de plataformas, de inteligencia artificial (IA) y de productividad, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos qué pasa con los datos que generamos mientras trabajamos y cómo están siendo utilizados.

Hoy, cada interacción deja un rastro. Los correos que enviamos, las reuniones a las que asistimos, el tiempo de conexión, las tareas que completamos… Todo se convierte en datos. Información valiosa que, en teoría, debería servir para mejorar procesos, optimizar tiempos y tomar mejores decisiones. Pero, en la práctica, muchas veces se usa para vigilar.

Cuando los datos reemplazan la confianza

En entornos digitales, el monitoreo se ha vuelto casi invisible. Herramientas que registran actividad, software que mide la productividad, plataformas que analizan comportamientos laborales… Todo ocurre en segundo plano, como parte del ecosistema tecnológico. El problema es que, sin darnos cuenta, empezamos a naturalizarlo.

La pregunta no es si las organizaciones deben usar datos (porque sin duda son clave), sino cómo los utilizan. ¿Sirven para empoderar o para controlar? ¿Para mejorar el trabajo o para medir cada movimiento?

He visto cómo, en algunos casos, la tecnología termina reforzando una lógica de desconfianza. Si estoy conectado, si respondo rápido, si mi indicador está en verde… entonces soy productivo. Pero ese modelo no solo es limitado, sino también profundamente reductivo: reduce el trabajo a métricas y deja por fuera elementos esenciales como la creatividad, el análisis o la toma de decisiones.

Aquí el riesgo es convertir el trabajo en un sistema de vigilancia digital constante. Cuando eso ocurre, el efecto es contrario al esperado: las personas no trabajan mejor, sino con más presión; no innovan más, sino que se cuidan más; no sienten autonomía, sino supervisión.

El uso responsable de los datos en el trabajo

Sin embargo, el problema no es la analítica de datos ni la tecnología en sí misma. El verdadero reto está en construir modelos de uso responsables. La diferencia entre una organización digitalmente madura y otra no está en la cantidad de datos que tiene, sino en la forma en que los interpreta.

En lugar de medir presencia, deberíamos medir impacto; en lugar de rastrear actividad, deberíamos entender resultados. Los datos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar el trabajo, pero solo si están acompañados de confianza.

Y esa es, tal vez, la conversación más urgente: la confianza como base del trabajo digital. Porque sin ella, cualquier herramienta (por sofisticada que sea) termina generando el efecto contrario al que promete.

En el libro Nuevas formas y retos laborales, que publiqué con la Editorial del Politécnico Grancolombiano, reflexionamos sobre cómo la transformación digital del trabajo no puede limitarse a la implementación de tecnologías; implica, sobre todo, repensar las relaciones laborales en entornos mediados por datos.

Si algo nos dejó esta evolución es la certeza de que el futuro del trabajo será cada vez más digital, pero eso no significa que deba ser más controlado. Al contrario, el verdadero avance estará en encontrar el equilibrio entre información y confianza.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT0